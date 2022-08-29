鮑爾啟動避險模式 亞股重摔2% 美債殖利率衝上15年高點

亞股周一（29 日）盤中重挫逾 2%，寫下逾兩個月最大跌幅，美股與歐股期指均至少跌 1.5%，美國 2 年期公債殖利率也衝上 15 年高點，凸顯美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，引發全球市場避險意識升高。

MSCI 亞太指數周一盤中大跌 2.3%，寫下 6 月 13 日來最大跌幅。日本、南韓、澳洲股市的跌幅均超過 2%。美股標普 500 指數期貨跌 1.1%，Euro Stoxx 50 指數期貨重摔 1.7%。

美國 2 年期公債殖利率一度漲 6 個基點，至 3.46%，飆上 2007 年 11 月以來最高峰。10 年期公債殖利率漲 6 個基點至 3.10%。

上周五鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說時表示，將持續升息，且利率將維持在高檔一段時間。他這番話可被視為最新利率指引。

鮑爾說：「物價要恢復穩定，可能需要保持限制性政策立場一段時間。歷史紀錄對過早放寬政策，已有強烈警告。」

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 說：「在短短 1,300 字演講中，鮑爾九度提及『物價穩定』，且他認為強勁勞動力市場，是建立在物價穩定的基礎上。鮑爾明確表態，現在對抗通膨比經濟成長更重要。」

Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「鮑爾這次演講的重點很明確：通膨和物價穩定。他一直非常明確地表示，Fed 的主要目標是壓低通膨，即使這意味著家庭和企業在這個過程中要承受痛苦。」

新加坡 Global CIO Office 執行長 Gary Dugan 則認為，亞洲是否會面臨更大損失，關鍵在於美元走向，「我們的量化模型正在向股市發出近期賣出信號」。