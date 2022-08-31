〈美股早盤〉國際油價走跌、科技股領漲 主要指數開高

科技股與成長股反彈走高，再加上低於預期的 ADP 就業報告數據以及持續走低的油價幫助緩解市場對通膨部分擔憂，美股周三（31 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.53%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或 1.05%，標普 500 指數漲 0.71%，費城半導體指數漲近 0.3%。

科技五天王全面走揚，蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.92%，微軟 (MSFT-US) 漲 1.43%、亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.28%、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.45%、臉書母公司 Meta(META-US) 漲 5.83%。

能源方面，國際油價持續走跌，主因是經濟衰退恐影響需求，以及伊拉克內部暴動未影響石油出口，截稿前 10 月到期的布蘭特原油期貨跌 3.43%、西德州原油期貨下跌 2.06%。

克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester）周三談話中仍展現鷹派立場，她表示聯準會（Fed）需要在明年年初之前將利率提高到 4% 以上，然後保持在這一水準一段時間，才能把炙熱的通膨降溫至 Fed 的目標水準。此外她也預估 Fed 至少在 2023 年前不會降息。

另一方面，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告在經過兩個月改版後再次發布數據，報告顯示美國 8 月私人就業人數僅新增 13.2 萬，遠遠低於預期的 30 萬人；7 月就業人數增加 27 萬人。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「我們的數據表明，企業招聘正在轉向更為保守的步伐，這可能是因為企業試圖解讀經濟中相互矛盾的信號。我們可能正處於一個轉折點，從超負荷的就業成長到正常化水準。」

市場對 Fed 放緩收緊政策的預期正在減弱，加大股市和債市在本已艱難的一年內進一步下跌的可能性。投資人靜待將於周五（9/2）公布美國 8 月非農就業數據，尋找有關 Fed 貨幣政策走向的線索。

歐洲方面，歐元區 19 個國家的 8 月調和消費者物價指數（CPI）年增幅度達 9.1%，超過經濟學家 9% 的預估中值及前值 8.9%，加速升至歷史新高市場預估這將使歐洲央行在下周開會時考慮進一步擴大升息。按月來看，歐元區 8 月 CPI 增幅度為 0.5%，高於預期的 0.4%，前值為 0.1%。

其他消息方面，繼昨日阿里巴巴傳出列入首批在香港接受美國監管機構審查的中國公司名單後，多家外媒周三援引知情人士消息進一步報導指出，還有網易 (NTES-US)、百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US)、百勝中國 (YUMC-US) 也在名單內。此外負責審計檢查工作進行的香港會計師事務所也面臨各項挑戰。

截至台北時間周三（31 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Chewy(CHWY-US) 早盤下跌 6.18%，至每股 35.08 美元

寵物用品零售商 Chewy 上季營收黯淡，年增 12.8% 至 24.3 億美元，低於分析師預估的 24.5 億元。此外，該公司財測也不理想，Chewy 預估營收介於 24.4 億美元至 24.6 億美元，低於分析師預期的 25.7 億美元，而全年營收估計為 99 億美元至 100 億美元，亦遜於分析師預期的 102.5 億美元。利空消息讓 Chewy 盤前股價重挫逾 10%。

惠普 (HPQ-US) 早盤下跌 3.15%，至每股 30.12 美元

受消費性個人電腦 (PC) 需求下滑拖累，惠普上季營收下滑且未達預期，除了看壞消費性需求外，惠普警告需求放緩情況正在蔓延至商用領域，因此下修全年獲利展望。

Snap(SNAP-US) 早盤上漲 6.69%，至每股 10.63 美元

社群媒體 Snapchat 母公司 Snap 周三證實將從 6,000 多名員工中裁員 20% 的計畫，負責開發擴增實境（AR）眼鏡 Spectacles 和自拍無人機 Pixy 的硬體部門，以及負責協助開發人員為 Snapchat 和社群地圖應用程式 Zenly 打造迷你 app 和遊戲的團隊將受到影響。另外該公司先前也宣布兩名廣告業務的高層主管已經離職。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 就業人數報 13.2 萬人，預估 28.8 萬，前值 12.8 萬

美國 8 月芝加哥 PMI 報 52.2，預期 52.0，前值 52.1

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理的董事總經理 Angeline Newman 說，股市走向預測不容易，相互矛盾的經濟訊號讓 Fed 的貨幣政策路徑難以確定。

隨著 Fed 官員陸續釋出鷹派訊息，並一再澆熄市場對明年降息預期，渣打財富管理公司投資長 Steve Brice 表示，市場仍將有一段相當動盪的時期，短期內股市可能會進一步下跌。