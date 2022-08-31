百思買財報難看 花旗重申賣出 目標價61美元

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 第 2 季表現不佳，可比銷售額較一年前下降 12.1%，原因是保守且受通膨影響的消費者縮手電子產品等大件商品。國內業務的毛利率較去年下降了 170 個基點。

百思買 CEO 巴里 (Corie Barry) 在電話會議上告訴分析師：「隨著銷售需求疲軟，促銷環境比去年更加激烈，甚至超出我們對本季的預期。」「從促銷角度來看，有些地區非常激進，尤其是在庫存充足或過剩的地方。」

百思買的挑戰似乎會一直持續到第 3 季。

該公司預計第 3 季可比銷售額降幅超過第 2 季的 12.1%。該公司 8 月銷售額同比下降 10%。預計營業獲利將以與第 2 季度相似的速度下降。

在這種背景下，雖然今年至今百思買股價已下跌 26%，但花旗分析師查孔尼 (Steven Zaccone) 仍然非常看空百思買。

他給予百思買目標價 61 美元，較當前價格下跌 18.5%，並重申「賣出」評級。

他指出，「我們仍然對該股持謹慎態度，並堅持賣出。同店銷售基本面越來越差，電子業的背景越來越嚴峻，而且對於 2025 財年的多年獲利率擴張目標不在討論範圍內。」

查孔尼針對百思買的長期思考為：「在疫情期間，百思買受惠益於紓困方案的購買和工作及教育需求。因此百思買受惠於消費者需求增強和技術重要性的提高，但隨著需求趨勢轉變，該模式型有太多危險訊號，一旦需求放緩，百思買也不能倖免於競爭性定價和增加促銷活動，在 2023 財年完全『重新開放』的環境中，同業比較變得越來越具有挑戰性，並且期權到期正被重新校準，給營業獲利率帶來壓力。簡而言之，消費性電子產品是疫情的贏家​​，百思買短期內有超額獲利的風險。」

百思買、柯爾百貨 (KSS-US)、Big Lot (BIG-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)、Nordstrom (JWN-US) 和其他公司的財報和財測乏善可陳，對零售商來說，第 2 季財報季是殘酷的。

隨著投資人將注意力轉向關鍵的假日季節，該行業面臨著若干風險。

首先，考慮到銷售趨勢，庫存水平太高。其次，零售商以犧牲獲利率為代價積極促銷產品。第三，關鍵的返校購物季的開始充其量是喜憂參半，因為厭倦了通貨膨脹的購物者縮手某些可自由支配的支出類別。