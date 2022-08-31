泓德能源台南漁電共生案場明年3月完工 可供42.6MW綠電

泓德能源 (6873-TW) 今 (31) 日於臺南七股舉行日運案場的動土儀式，此為全台首件民間自辦環社檢核，並由政府單位核定的漁電共生案場，預計 2023 年 3 月完工，除了可供應 42.6MW 的綠電，也透過生態養殖方式混養白蝦及烏魚。

泓德能源看好漁電共生發展潛力，與臺灣人壽、全球人壽、富邦人壽共同成立「星鱻電力」，聚焦漁電共生相關領域進行投資，今日開工的日運案場即為星鱻電力的首個投資案。

臺南年均日照時數將近 2500 小時，太陽光電系統發電量約占全臺四分之一，居全臺之冠。臺南市府響應政府能源政策，積極推動陽光屋頂、綠色廠房等措施，並鼓勵業者、漁民投入漁電共生。

泓德能源董事長謝源一表示，全力支持政府在 2050 年達成 4.4GW 漁電共生發電容量目標，泓德能源擴大漁電共生的布局，希望透過全面性的輔導與轉型，改善臺灣養殖的基礎建設。

除了建造案場，泓德能源更自組專業養殖團隊，成立子公司「星源漁業」投入生態養殖，整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，透過產銷一條龍的策略打造全臺第一支「漁業臺灣隊」。

相較直接養殖單一且具高經濟價值的物種，星源漁業投入「生態養殖」，將市場需求和經濟效益納入考量，更導入漁業智慧管理系統，透過大數據監控養殖過程，建立養殖資料庫與進行數位化管理。

另一方面，泓德能源旗下漁電共生案場也開放原地主、員工或是返鄉漁青以契作合約方式加盟，並由專業團隊教學、培養新一代的養殖技術人員，鼓勵考取專業證照，鞏固與強化臺灣養殖漁業人才的實力。

泓德能源也與行政院農業委員會水產試驗所合作的漁電共生政府示範案場，已於今年 7 月完工，8 月正式投苗養殖文蛤，首年預計可提供 1MW 綠電，而第一批文蛤也預計明年第二季收成。

接下來，鄰近日運案場的兩座漁電共生案場也將陸續開工，同時，泓德能源也將在臺南開發儲能案場，預計提供 204MW 儲能容量，擴大布局綠能領域。