泓德能源衝刺綠電轉供 旗下星星電力累計度數冠居全台

隨著近來綠電買氣增溫，能源廠泓德能源 (6873-TE) 旗下子公司星星電力自 2021 年取得售電業執照後，已為國內玉山銀行、台灣大哥大等龍頭業者轉供超過 750 萬度綠電，預計今年下半年可轉供 2800 萬度綠電，累積轉供綠電度數居全台之冠。

泓德能源指出，蘋果要求供應商全面使用再生能源，到台灣用電大戶條款、企業對自身 ESG 的行動要求，都讓購買綠電成為企業在供應鏈管理與產品生產的焦點。

根據 2021 年經濟部公布的用電大戶條款，優先規範契約容量 5000kW 以上的用電大戶，必須在 2025 年以前完成契約容量中 10% 電力來自再生能源，然而企業用戶本身若無了解電力使用或能源管理相關人員，購買綠電也寸步難行。

總經理周仕昌表示，泓德能源朝「智慧綠能隨手可得」的目標前進，由於公司擁有自家太陽能案場，可提供充足且穩定的綠能，並透過綠電顧問模式及 TITAN 智慧綠電系統檢視用戶用電情形，為用戶媒合與購買到最合適的綠電。

泓德能源強調，公司有別於其他單純販售綠電的售電業者，星星電力從「綠電顧問」的角度出發，根據企業用戶提供的電費單，透過星星電力自主研發的 TITAN 智慧綠電系統分析企業用電狀況，並給予節能、綠電使用以及能源最適化的三合一解決方案，協助企業從根本打擊用電痛點。