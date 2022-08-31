鉅亨美股雷達： 惠普下修全年獲利展望 Snap宣布裁員20%人力

美股重要看點：

美今日將公布有「小非農」報告之稱的 ADP 就業報告。美國 10 年期公債殖利率來到 3.140%。美股期貨週三 (31 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.58%。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票委員威廉斯（John Williams）周二（30 日）表示，美國聯準會 (Fed) 需要提高利率冷卻通膨，但拒絕透露自己在下個月會議上傾向的升息幅度。威廉斯的言論也再次削弱市場對 Fed 將在明年晚些時候降息的預期。

與此同時，里奇蒙聯準銀行總裁、2024 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員巴金（Thomas Barkin）同日表示，央行將採取「一切必要措施」來控制通膨，重申其在本月稍早的言論。

截稿前，根據芝商所 FedWatch Tool 數據，Fed 在 9 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 29.5%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 70.5%。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派發言，以及各央行行長表態支持升息以抑制通膨後，標普 500 指數來到一個月低點。但是，摩根大通策略師 Mislav Matejka 表示，應特別注意的數據是，消費者價格繼續顯示出觸頂跡象。

Matejka 指出，雖然商業活動數據也表明經濟最糟糕的階段尚未到來，但企業獲利在持續上調，這改善了股市前景。

美東時間周三 8:15 將發布最新的 ADP 就業報告，提供非農私營部門就業情況的初值。投資人也將持續等待定於周五 (2 日) 發布的上月美國非農就業報告。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 ADP 就業人數 (萬人)，預估 20，前值 12.8

美國 8 月芝加哥 PMI，前值 52.1

重要個股動態：

受消費性個人電腦 (PC) 需求下滑拖累，惠普 (HPQ-US) 周二 (30 日) 盤後公布 Q3 營收下滑且未達預期，除了看壞消費性需求外，惠普警告需求放緩情況正在蔓延至商用領域，因此下修全年獲利展望。

執行長 Enrique Lores 持續看壞本季消費者需求，甚至預估影響將延續到未來幾季。值得注意的是，過去幾個月幫助支撐出貨表現的商用需求，似乎漸漸浮現降溫跡象。

Lores 預料，商用需求將自本季開始放緩，雖然企業買家同意繼續交易，但正在放慢把交易轉化為訂單的速度。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒周二 (30 日) 報導，Snap (SNAP-US) 周三起將裁員 20% 人力，約等於 1000 多人，裁員範圍包括硬體和產品開發等特定部門。

Snap 今年營運艱難，最近第二季營收和獲利雙雙下滑。在 7 月 21 日的第二季投資人信函中，Snap 表示無法對本季發布財測，並稱「前瞻的能見度仍然極具挑戰。」

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已決定採用三星電子的 3 奈米製程，為新一代旗艦機 Google Pixel 8 生產行動應用處理器 (AP)。

此前報導指出，Google 已和三星旗下晶片設計部門 System LSI 合作開發第三代 Tensor 處理器，將用於下一代旗艦智慧手機 Google Pixel 8，並計劃明年下半年推出。