〈財報〉惠普下修全年獲利展望 示警需求疲態蔓延至商用PC 盤後挫逾5%

受消費性個人電腦 (PC) 需求下滑拖累，惠普 (HPQ-US) 周二 (30 日) 盤後公布 Q3 營收下滑且未達預期，除了看壞消費性需求外，惠普警告需求放緩情況正在蔓延至商用領域，因此下修全年獲利展望，盤後股價挫逾 5%。

FY22 Q4 和全年財測關鍵數字 (Non-GAAP)

Q4 EPS：0.79-0.89 美元

全年 EPS：4.02-4.12 美元

執行長 Enrique Lores 持續看壞本季消費者需求，甚至預估影響將延續到未來幾季。值得注意的是，過去幾個月幫助支撐出貨表現的商用需求，似乎漸漸浮現降溫跡象。

Lores 預料，商用需求將自本季開始放緩，雖然企業買家同意繼續交易，但正在放慢把交易轉化為訂單的速度。

因此，惠普將全年 EPS 預測自原先的 4.24-4.38 美元，下修至 4.02-4.12 美元。

為了適應當前環境，Lores 表示，公司正在考慮調整可變動成本和結構性成本。作為三年計畫的一部分，惠普期望能在年底前將結構性成本削減 12 億美元，超過先前設定目標，以便在市況好轉時讓公司變得更強大。

財報公布後，惠普盤後下跌逾 5%，該股周二收跌 1.32%，報每股 31.10 美元。

Q3(截至 7/31) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 訪調分析師預期

營收：147 億美元 (年減 4.1%) v.s. 156 億美元

淨利：11.2 億美元

(Non-GAAP)EPS：1.04 美元 (年增 4%)

部門表現

個人系統營收 (含 PC 在內)：101 億美元 (年減 3%) v.s. 109.7 億美元

印表機營收：46 億美元 (年減 6%)

隨著家庭適應遠距辦公和教學模式，疫情期間對電子設備的龐大需求因此降溫，使個人電腦市場備受壓力。研調機構 Gartner 數據顯示，今年 Q2 全球 PC 出貨量較去年同期下滑 12.6%，降幅是 9 年多來最大，當中又以惠普表現最糟，PC 出貨減幅超過 27%。

按部門來看，惠普上季個人系統營收年減 3% 至 101 億美元，主要受消費 PC 的疲軟需求所拖累。消費 PC 銷量年減 20%，但商用 PC 銷量仍年增 7%。

整體而言，上季個人系統總出貨量年減 25%，其中，筆電出貨量大減 32%，桌電增長 1%。

Lores 表示，考量到整體經濟環境充滿不確定性，目前難以預測銷售放緩情況會持續多久，但他預估長期需求仍將高於疫情前水準。

本周稍早，惠普完成對 Poly 的 33 億美元收購交易。Poly 為視訊會議設備商，主要銷售電話耳機和其他音訊、視訊配件，惠普此前決定收購，是看中遠距辦公設備需求的成長性。