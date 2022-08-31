〈台股盤前〉美股續挫添壓力 恐下探波段低點

美股四大指數周二續挫，台指期夜盤再度挫逾百點，法人認為，台股今 (31) 日恐回測周一的低點 14843 點，且波段向下趨勢恐仍將持續。

聯準會 (FED) 官員陸續釋出鷹派升息的訊號，影響市場情緒，美股四大指數周二開高走低收黑，道瓊跌 308.12 點或 0.96%、那指跌 134.53 點或 1.12%、標普跌 44.45 點或 1.1%、費半跌 35.9 點或 1.31%。

台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR (TSM-US) 小跌 0.07%；日月光 ADR (ASX-US) 小漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.89%。

而台股周二受台積電 (2330-TW) 尾盤下壓影響，終場僅上漲 27 點收 14953 點，萬五關卡得而復失。三大法人合計賣超 178.67 億元，外資連二賣，再提款 184.72 億元，投信則買超 14.88 億元，連 48 買續創最長買超紀錄。

法人則認為，台股反彈格局遭到破壞，加上美股連三黑，也增添修正壓力，另一方面，在市場預期 FED 9 月仍將積極加息下，美元指數估將維持向上趨勢，台股資金面恐仍偏向負面，反彈動能有限，短線恐面臨回測前波低點。