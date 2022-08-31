〈台股盤中〉權王台積電撐盤力拚叩關萬五 成交量續低迷

美國聯準會鷹浪太強，拖累美股連三黑，加上今 (31) 日 MSCI 季度調整將在尾盤生效，台股難甩觀望氛圍，呈現價跌量縮，早盤以小跌 41 點開出後，持續在平盤下震盪，在台積電 (2330-TW) 小漲，加上生技、造紙助攻下，盤中指數黑翻紅，但預估成交量仍低於 2000 億元。

市場對聯準會升息預期心理持續衝擊股市，在資金持續撤離下，台灣金融市場再度出現股匯雙殺，新台幣兌美元早盤下探 30.505 元，台股早盤開低走低，盤中在低接買盤承接下，指數由黑翻紅，小漲 11.94 點，但尚未收復萬五關卡。

台積電開盤以 492 元開出後，高點站上 497.5 元後在平盤附近震盪，半導體族群中威盛 (2388-TW)、晶心科 (6533-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 股價相對強勁，盤中約有 3-4% 漲幅。

生技族群表現續強，亞諾法 (4133-TW) 站上漲停，雃博 (4106-TW)、景岳 (3164-TW)、ABC-KY(6598-TW) 在買盤支撐下，股價也大漲逾 7%。

造紙族群中的指標個股榮成 (1909-TW)、永豐餘 (1907-TW) 盤中也有 2% 以上漲幅，華紙 (1905-TW)、士紙 (1903-TW)、正隆 (1904-TW) 也有 1% 以上漲幅。

整體而言，在升息趨勢確立下，全球股市將面臨資金緊縮壓力，在美股走弱情況下，台股也難獨善其身，加上今天適逢 MSCI 季度調整與 8 月月線結算，尾盤慎防爆量影響指數走勢。