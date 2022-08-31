美國加州通過速食業法案 將由政府委員會設定最低薪資

美國加州參議院本周通過了一項法案，將成立一個政府委員會，為全州約 50 萬名速食業從業人員設定薪資最低標準，這是美國針對工作場所監管的一種首創方案，工會支持者希望能在全美推廣。

依據這項《速食業法案》，加州將成立一個委員會，由州長和議會領袖任命成員，這些成員將由員工、工會代表、雇主和商業倡導者組成。

委員會將有權在明年將行業最低工資提高到 22 美元，對擁有 100 多個地點的連鎖店擁有管轄權，包括星巴克 (SBUX-US)、Chipotle(CMG-US)、麥當勞 (MCD-US) 等。

法案的支持者表示，它將讓加州超過 50 萬速食業工人在制定行業標準方面擁有發言權。哥倫比亞法學院勞動法專家 Kate Andrias 表示，這一法律是「一代人通過的最重要的就業立法之一」，是美國一些最弱勢工人向前邁出的一大步。

服務業僱員國際聯盟 (SEIU) 加州議會主席 David Huerta 發表聲明稱，這一行業的工人面臨系統性問題，解決這些問題的唯一方法，是讓廚師和收銀員在他們的雇主面前有一個真正的席位。

餐館老闆、特許經營商和右翼政客表示反對該法案，主要理由是擔心它可能會增加消費者的成本。

國際特許經營協會委託加州大學河濱分校商學院進行的一項研究發現，將最低時薪設定在 22 美元至 43 美元之間，會使勞動力成本增加 60%，並使速食價格提高約 20%。

兩黨的政治人物都指出，這項立法可能在其他州複製。