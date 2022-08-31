日本經營之神稻盛和夫辭世 生前創立京瓷、助日航重建

日本京瓷公司 (Kyocera) 創辦人、名譽董事長，有「經營之神」美譽的稻盛和夫，周三 (24 日) 在京都市的家中因自然衰老辭世，享耆壽 90 歲。

稻盛和夫 1932 年出生於鹿兒島市，他從鹿兒島大學工學院畢業之後，進入京都的一家礙子製造商工作，1959 年在朋友資助之下以 300 萬日元的資本額創設京都陶瓷、也就是現在的京瓷。他靠著獨自研發的工業用精密陶瓷技術，帶領公司持續成長，也成為一家全球性的知名企業。

目前京瓷的產品有電子和半導體等零件，年營收達 1.8 兆日元 (約新台幣 3945 億元)。

稻盛和夫獨創「阿米巴」之稱的企業經營模式，將公司組織細分為人數不一的小團體，並由各個小團體來自行設定營運計畫和目標，其效果除了能有效提升獲利表現，還可提振員工士氣。

1984 年，順應日本通訊自由化，在時任京瓷公司社長的稻盛和夫主導之下，「第二電電」(DDI) 於同年成立；後來第二電電在 2000 年與「國際電電」(KDD) 合併之後，成為現今的 KDDI，是日本國內規模僅次於 NTT 的第二大電信公司。

2010 年，稻盛和夫受當時執政的民主黨政權之託，接下已宣布破產的日本航空 (JAL) 經營重建艱鉅任務。後來日本航空也在稻盛和夫的帶領之下，歷經 1.6 萬人的大幅裁員等艱辛重建之路，於短短兩年多的時間讓日本航空公司股票再度掛牌上市，一時傳為佳話。

另外，一群京都企業家在 1983 年自發性成立名為「盛和塾」的學習團體，並邀請稻盛和夫擔任塾長。在日本，若是提到傑出企業人士所開辦的經營管理學院，盛和塾的地位可說是和日本經營之神松下幸之助的「松下政經塾」齊名。但是在 2019 年，由於稻盛和夫年事已高，盛和塾也宣布解散；而當年盛和塾在日本、台灣、美國、中國、巴西等國家都設有分部，大約有 1.5 萬名的塾生。