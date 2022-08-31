〈財報前瞻〉後疫情時代需求大減 DocuSign高層異動恐下修全年財測

面臨後疫情期需求放緩的衝擊，電子簽名平台 DocuSign (DOCU-US) 今年迄今股價跌逾 61%。

最近幾季 DocuSign 一直難以恢復動能，最終執行長 Dan Springer 於 6 月黯然下台，由董事長 Mary Wilderotter 臨時代理職務。

DocuSign 將於 9 月 8 日公佈截至 7 月 31 日的第二季財報，這是該公司高層換血以來首份財報，但至少一位分析師認為，由於宏觀經濟疲軟使該公司復甦計畫更複雜，DocuSign 可能下修本會計年度 (至 2023 年 1 月) 的財測。

華爾街也將探詢該公司尋找長期執行長的任何更新消息。

公司第二季預測

營收：6 億美元至 6.04 億美元

訂單：5.99 億美元至 6.09 億美元

毛利率 (非 GAAP)：79% 至 81%

營業利潤率 (非 GAAP)：16% 至 18 %

華爾街針對該公司第二季的共識預期為營收 6.027 億美元、每股獲利 (EPS) 42 美分。

全年 (2023 年 1 月止) 財測

營收：24.70 億美元至 24.82 億美元

訂單：25.21 億美元至 25.41 億美元

利潤率估值與第二季相同。華爾街預期該公司全財年營收 24.7 億美元、每股獲利 (EPS) 1.70 美元。

瑞銀分析師 Karl Keirstead 周二 (30 日) 研究報告重申對 DocuSign 股票的「中立」評級，並將目標價從 70 美元下調至 65 美元。DocuSign 周二上漲 0.98%，收每股 58.57 美元。

Keirstead 報告指出，經近期對該公司客戶和合作夥伴的調查後，對該公司前景持謹慎態度，因該公司面臨續約量縮減的風險，且來自 Adobe (ADBE-US) 的同業競爭加劇。

瑞銀分析師表示，投資者的共識是 DocuSign 的第二財季業績存在適度風險，但有鑑於近期高層變動導致的「銷售執行風險」，今年餘下時間的訂單估值「看起來太高了」。

他指出，該公司預估全年訂單成長率為 7% 至 8%，但他則將訂單成長率自 7% 下調至 6%。

他認為，DocuSign 財報狀況會類似線上會議平台 Zoom Video (ZM-US) 的處境。Zoom 自公布 7 月季度的財報以來，股價已下跌 17%。

「有鑑於其個位數的成長率前景，DocuSign 的估值倍數看起來並不吸引人。」

該分析師還認為，DocuSign 很容易受到美國住宅房地產市場放緩的影響。「雖然大多數投資者都認同，DocuSign 在疫情期間獲得大量需求提前發生，因為疫情期間減少面對面的互動，所以電子簽章的需求大增。」

「但需求提前發生的背後動力之一來自住房抵押貸款和整個房地產市場的實質性增長，因為在買賣房屋與辦理貸款時，更需要電子簽章。但現在美國抵押貸款申請量正急劇逆轉。」

DocuSign 曾警告，升息對其成長率構成風險。前任執行長 Springer 在上一回財報電話會議上說：「隨著利率上升，我們預計大眾會減少貸款，尤其是抵押貸款。」