〈財報〉交車48輛電動卡車 Nikola上季營收超越預期

Nikola (NKLA-US) 周四 (4 日) 公布的第 2 季營收超過華爾街的預期，因為它交車 48 輛電動重型卡車。該公司上季的虧損也小於預期。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●營收 1810 萬美元，高於預期的 1650 萬美元

●調整後每股虧損 25 美分，低於預期每股虧損 27 美分

Nikola 第 2 季製造了 50 輛卡車，其中 48 輛在季末前交車給經銷商。所有 50 輛卡車都是 Tre semi 的電池電動版本，數量略低於 Nikola 本身的預測；該公司原本預測第 2 季交車 50 至 60 輛。

該公司正在提高其亞利桑納廠的產量，並表示預計到 11 月將以每班生產 5 輛的速度生產卡車。

Nikola 確認其 2022 年的原先財測。預計到年底將交車 300 至 500 輛電動 Tre 卡車，並與包括 Anheuser-Busch 在內的兩家車隊客戶完成即將推出的氫燃料電池卡車的原型測試。

CEO 羅素 (Mark Russell) 在財報聲明中表示，「我們的動能在第 2 季繼續保持，因為我們開始向經銷商交貨量產車輛，並確認銷售我們的 Nikola Tre BEV 的收入。」

財報發布後，Nikola 股價在周四開盤上漲約 1%。

Nikola 手頭仍有充足的現金。截至 6 月 30 日持有 5.29 億美元的現金和 3.13 億美元的股權信貸額度，總流動資金為 8.42 億美元。截至第 1 季末，總流動資金為 7.94 億美元。

另外，Nikola 宣布已在加州選定三個加氫站地點，其中一個位於長灘港。這些加油站預計將於 2023 年底開放，供 Nikola 即將推出的燃料電池驅動卡車使用。

Nikola 本周十分忙碌。該公司周一 (1 日) 宣布同意以 1.44 億美元的股票收購其電池組供應商之一 Romeo Power。一天後又獲股東批准發行新股，結束兩個月來獲得足夠選票以克服該公司聲名狼籍的創始人米爾頓 (Trevor Milton) 反對意見的努力。

由於遭控詐欺，米爾頓於 2020 年 9 月離開 Nikola，但他仍然是該公司的最大股東，控制該公司大約 20% 的股票。