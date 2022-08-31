美股重點新聞摘要2022年08月31日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：惠普 (HPQ)、慧與科技 (HPE)

中國 8 月官方 PMI

歐元區 8 月 CPI

美國 6 月 ADP 新增就業

美商務部長：拜登仍未決定削減中國關稅

《華爾街日報》週二 (30 日) 報導，針對削減川普時期對中國產品課徵的關稅，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 受訪時表示，拜登正在權衡此舉對通膨的可能影響，以及對美國勞工的影響。閱讀全文...

惠普下修全年獲利展望 示警需求疲態蔓延至商用 PC 盤後挫逾 5%

受消費性個人電腦 (PC) 需求下滑拖累，惠普 (HPQ-US) 周二 (30 日) 盤後公布 Q3 營收下滑且未達預期，除了看壞消費性需求外，惠普警告需求放緩情況正在蔓延至商用領域，因此下修全年獲利展望，盤後股價挫逾 5%。閱讀全文...

Snap 宣布裁員 1000 多人 約占 20% 人力 RD 部門為重災區

外媒周二 (30 日) 報導，Snap (SNAP-US) 周三起將裁員 20% 人力，約等於 1000 多人，裁員範圍包括硬體和產品開發等特定部門。閱讀全文...

Fed 威廉斯放鷹 削弱市場對明年降息的預期

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票委員威廉斯（John Williams）周二（30 日）表示，美國聯準會 (Fed) 需要提高利率冷卻通膨，但拒絕透露自己在下個月會議上傾向的升息幅度。威廉斯的言論也再次削弱市場對 Fed 將在明年晚些時候降息的預期。閱讀全文...

美國消費者信心、就業數據優預期 Fed 下月升息 3 碼可能性大增

美國周二（30 日）公布的 7 月 JOLTs 職位空缺數與 8 月諮商會消費者信心指數均遠超預期，表明家庭消費與勞動力需求強勁，增添聯準會（Fed）在 9 月會議上連續第三次升息 3 碼（75 個基點）的可能。閱讀全文...