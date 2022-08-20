PC需求搖搖欲墜 惠普又遭分析師降評和砍價 股價跌近3%

惠普 (HPQ-US) 周五 (19 日) 又遭分析師下調評級，股價跌近 3%。

富國銀行分析師 Aaron Rakers 將惠普評級自「等權重」下調至「減持」，目標價也從 35 美元下調至 30 美元，理由是擔心 PC 需求疲軟。

Rakers 寫道：「雖然我們仍對惠普強勁的自由現金流保持積極看法，以及持續執行推動更豐富的產品組合 (例如商用 PC、消費者高端 / 遊戲和周邊設備)，但我們發現 PC 基本面正在惡化，且惠普印表機業務對宏觀經濟相當敏感。」

惠普周五下跌 2.84%，收每股 34.23 美元，盤後續跌。惠普今年迄今股價下跌 9.13%，但過去 12 個月仍有 21% 升幅。

惠普預定 8 月 30 日公布財報，該公司代表沒有立即回應置評請求。

新冠疫情大流行期間，消費者加速升級家庭設備，似乎將本應置後的需求提前購買了，因此在疫情消退後，近幾個月來，分析師紛紛下調 PC 需求預期。

Rakers 寫道：「PC 的疲弱眾所周知，但我們認為，後疫情水準要返回常態仍存在很大爭議。」

Rakers 將惠普 2022、2023 和 2024 會計年度的營收預期分別從 659 億美元、638 億美元和 652 億美元下調至 634 億美元、604 億美元和 622 億美元。

他說：「我們認為，今年餘下時間和進入 2023 年後，惠普股價表現相較不佳的可能性越來越高。」