加州議會通過立法 未來社群媒體設計功能須考量兒童身心健康

加州議會周二 (30 日) 通過一項法案，未來可能要求臉書、Instagram 和 TikTok 等社群 App 製造商在設計產品或功能時，必須將未成年族群的身心健康納入考量。

上述法案周一 (29 日) 在加州參議院獲得通過後，隔日隨即在眾議院闖關成功，接下來將送交州長簽署生效，但加州州長紐森 (Gavin Newsom) 尚未表明他的決定。一旦簽署後，法案將從 2024 年 7 月開始生效。

法案主要作者、加州眾議員 Buffy Wicks 在記者會上呼籲紐森簽署法案。她說：「加州是科技創新基地，我們對此表示歡迎，但我們也想確保孩子的安全，就目前來看，他們並不安全。」

上述法案要求社群媒體在公開發表最新產品或功能之前，必須針對未成年族群可能使用到的部分進行評估，減輕可能對兒童造成的傷害，必要時須將評估結果送交州檢察長。

法案還要求企業以兒童可理解的語言披露隱私政策，且禁止對未成年人進行社群分析與使用鼓勵兒童分享個人資料的工具，也禁止公司在未通知的情況下進行定位追蹤。

違反上述規範的平台，旗下產品可能遭到禁用，且每次違規都將面臨罰款，社群平台營運商必須為每一位受影響的兒童支付最高 2500 美元，若屬於故意違規，每單位罰款上限將拉高至 7500 美元。

社群媒體對於上述法案多持反對意見，認為各州監管規範不一將令企業難以遵從。