〈美股盤後〉Fed鷹浪不斷襲來 美股主要指數連三黑

聯準會官員仍陸續釋出鷹派升息的訊號，市場情緒低迷，美股主要指數週二 (30 日) 開高後震盪走低，能源股摜壓大盤，所有板塊全面失守，標普收跌 1.1%，自 7 月來首次跌破 4,000 點大關。道瓊收黑逾 300 點，那指下滑 1.12%，費半挫低 1.31%，延續第三個交易日跌勢。

自今年 6 月中旬以來，道瓊和那指均已收斂一半以上的漲幅，目前分別比夏季低點高出約 6% 和 11%。

多位聯準會官員週二重申聯準會主席鮑爾堅定抑制通膨的訊號，其中聯準會第 3 號人物、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 提到：「在需求遠遠超過供應的情況下，聯準會需要一些『限制性』政策來減緩需求，目前距離聯準會的通膨目標還有很長一段路要走。」

同時，美國勞工統計局週二公布 7 月職位空缺較預期高出近 100 萬個，顯示美國勞動市場仍極度緊張，而且薪資壓力依舊存在。

市場預期聯準會 9 月將再升息 3 碼的機率高近 70%。而分析師認為，聯準會計劃維持高利率一段時間，連帶讓衰退機率越加攀高。瑞銀預估，美國經濟在明年走向衰退的可能性急劇上升，機率達 60%。

政經方面，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國總統拜登仍尚未決定放寬對中國輸美商品的關稅，因為拜登正在權衡此舉對通膨的可能影響，以及對美國勞工的影響。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.02 億例，死亡數突破 649 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。

週二 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊血染一片，能源領軍暴跌，其次為材料和工業板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王持續疲弱。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.53%；Meta (META-US) 下跌 1.26%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.85%。

道瓊成分股幾乎全數淪陷。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.82%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.52%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.44%；美國運通 (AXP-US) 漲 0.08%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.02%。

費半成分股普遍收黑。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.11%；AMD (AMD-US) 下跌 1.75%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.09%；美光 (MU-US) 下跌 1.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.95%； 英特爾 (INTC-US) 下跌 2.06%；德儀 (TXN-US) 跌 0.71%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.07%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.89%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走低 1.53% 至每股 158.91 美元。隨著蘋果秋季新品發布會即將來臨，關於 iPhone 14 傳聞也不斷釋出，爆料指出，蘋果換掉粉色、在 iPhone 14 增添新色紫色，還升級 MagSafe 電池配件，並改進散熱效果等。

蘋果將於台灣時間 9 月 8 日凌晨 1 點舉行新品發表會，屆時將發表 iPhone 14 系列、Apple Watch series 8 系列等新品 (圖片：蘋果)

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.07% 至每股 82.79 美元，換算價為 504.44 元，折溢價率達 1.70%。台積電 2022 台灣技術論壇週二登場，總裁魏哲家透露台積電除了即將量產 3 奈米晶片之外，還設下 2025 年量產 2 奈米晶片的目標。

推特 (TWTR-US) 收黑 1.70% 至每股 39.32 美元。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.50% 至每股 277.70 美元。馬斯克律師團週二再發函通知推特要終止收購，此信強調終止協議的其他依據。美國德拉瓦州衡平法院將於 10 月 17 日對此案展開 5 天審訊，但馬斯克要求延期到 11 月。

儘管百度財報表現亮眼，但中概股自美下市風險仍在，此前市場傳出，阿里巴巴已收到通知，為首批在香港接受美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 審計監管的中國企業之一。百度 ADR (BIDU-US) 暴跌 6.54%，阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 2.86%。

美國太陽能電池板製造商第一太陽能 (First Solar) (FSLR-US) 小漲 0.51% 至每股 122.31 美元。第一太陽能週二宣布，受益於「通膨削減法案」，公司將在美國建立一個全新的太陽能電池板製造廠。

經濟數據

美國 6 月 FHFA 房價指數月率報 0.1%，預期 0.8%，前值 1.3%

美國 6 月 FHFA 房價指數年率報 16.2%，前值 18.3%

美國 6 月季調後 S&P/CS 20 座大城市房價指數月率報 0.4%，預期 1%，前值 1.2%

美國 6 月未季調 S&P/CS 20 座大城市房價指數月率報 0.4%，前值 1.5%

美國 6 月未季調 S&P/CS 20 座大城市房價指數年率報 18.6%，預期 19.5%，前值 20.5%

美國 8 月諮商會消費者信心指數報 103.2，預期 97.9，前值 95.3

美國 7 月 JOLTs 職位空缺報 1,123.9 萬，預期 1,047.5 萬，前值 1,104 萬

華爾街分析

聯準會週四起將其縮表速度翻倍，嘉盛集團資深分析師 Tony Sycamore 認為，自 9 月開始，縮表規模擴大 1 倍，這將是史上最快的縮減速度，市場波動可能會加劇。

TD Ameritrade 首席交易策略師 Shawn Cruz 表示：「鮑爾演說影響將使我們對許多即將出爐的數據格外敏感，特別是就業數據。消費者信心數據和 JOLTS 數據在市場上產生相當強烈的反應，這並不奇怪。」

瑞信建議投資人在全球央行年會後減持全球股票，不過，摩根大通研判，美國勞動力市場的數據預告經濟壞消息，這實際上是股市的看多訊號。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主