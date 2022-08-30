楊金龍：中小企業融通釋出資金逾5000億元 30.7萬家受惠

台灣央行今 (30) 日舉行「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮」，央行總裁楊金龍指出，此融通方案受惠的中小企業家數多達 30.7 萬家，取得共 5035.8 億元資金，不僅有效維繫我國中小企業正常營運，並有助穩定金融、支撐經濟穩健成長，也協助達成普惠金融目標。

楊金龍說明，中小企業專案貸款自 2020 年 4 月開辦至今年 6 月底結束，計 2 年 2 個月，期間機動調整本專案融通方案內容多達 15 次，包括多次調整本專案融通方案的融通規模 (由 2000 億元提高至 4000 億元) 和本專案貸款每戶最高貸款金額，辦理績效相當優異。

央行統計，專案融通方案計共協助 30.7 萬戶中小企業，取得共 5035.8 億元資金。

楊金龍指出，由於中小企業可取得維持營運所需資金，不僅有助穩定就業，安定金融，也支持經濟持續成長，並帶動疫情期間我國中小企業家數仍持續增加。

另一方面，國銀辦理中小企業放款，對中部和南部地區的貸款金額比重分別為 18.1%、16.8%，而國銀承作本專案貸款，對中部、南部地區的貸款金額比重則分別達 25.8%、24.4%，顯示本專案貸款有助平衡區域間的信用配置。

楊金龍也提到，美國在疫情期間同樣推出中小企業貸款方案 (Main Street Lending Program, MSLP)，但因融通利率高、缺乏信用保證機制，讓許多銀行缺乏參與意願，且其申貸條件嚴格，並要求企業每季提供財務報表，降低企業申貸意願，因而實際使用規模僅占其規模上限 6000 億美元的 3%。