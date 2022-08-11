福特CEO：短期內電動車電池成本不會下降

美國汽車大廠福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 週三 (10 日) 表示，預期電動車電池原料成本在短期內不會下降，顯示各大汽車製造商可能會繼續提高新款電動車售價。

Farley 表示，鋰、鈷和鎳價格上漲在短期內不會有太大緩解。目前鋰電池中使用的礦物成本快速上漲，這就是福特計劃在 F-150 Lightning 和野馬 Mustang Mach-E 等車款中，搭載較低成本磷酸鐵鋰 (LFP) 電池的原因。 .

由於電池製造商的需求超過了礦商增加產量的速度，鋰、鈷和鎳的價格在過去一年內大幅上漲。

福特才剛於 9 日宣布，由於原料成本大幅增加，將提高旗下電動皮卡 F-150 的售價。根據型號的不同，漲幅從 6,000 美元到 8,500 美元不等。該公司的競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 也在 6 月提了美國地區售價。

上月福特宣布，將向寧德時代採購電池，且從明年起，福特北美市場的 Mustang Mach-E 將增加磷酸鐵鋰電池版本，2024 年起北美市場的 F-150 Lightning 純電皮卡也將配備該電池，均由寧德時代供應。

另一方面，福特汽車和 BMW 所投資的新創電池公司 Solid Power 在 6 月表示，已開始試生產一種新型固態電池，有望以更低的成本、更長續航里程及更短充電時間為電動車提供電池。該公司估若一切順利，最快在 2024 上半年將獲車商批准使用並量產。