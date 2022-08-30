〈陸港盤後〉中國多地防控升級 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周二（30 日）收盤齊跌，滬指跌 0.42%，原因是中國多地發布緊急通知，深圳、成都、武漢、大連防控升級，凸顯「清零政策」面臨挑戰。

證券時報報導，滬指周二收盤跌 0.42% 至 3,227.22 點，深成指跌 0.39% 至 11,970.8 點，創業板指跌 0.70% 至 2,612.14 點。兩市成交額合計人民幣 8,385 億元。

電商、媒體、通訊、教育、廚衛電器、造紙等類股走強，煤炭、燃氣、化學原料、電力設備、汽車零配件等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.37%，恒生科技指數跌 0.51%。

深圳、成都、武漢、大連防控升級，深圳羅湖、福田及龍華祭出全域管控措施，成都青羊、金牛、武侯倡導「非必要不離蓉」，大連也呼籲民眾「非必要不離連」，以降低疫情傳播風險。

深圳羅湖、福田區（不含園嶺、華強北、南園街道）的全域管控時間均為 8 月 29 日 0 時至 9 月 1 日 24 時，龍華區則為 8 月 30 日 0 時至 9 月 2 日 24 時。

羅湖、福田、龍華等地疫情防控指揮部均表示，將嚴格管理社區小區、城中村，要求「體溫必測、口罩必戴」，查驗 24 小時核酸陰性證明或 24 小時內核酸採樣紀錄。

「成都發布」微信公眾號發布的訊息則顯示，青羊、金牛、武侯疫情防控指揮部發布加強社會面疫情防控通告，周一 17 時起實施，暫定實行五天。

彭博報導，過去十天，中國 31 個省市均至少通報一例本土確診病例，範圍至少是去年 2 月以來最廣。

野村控股首席中國經濟學家陸挺周一說：「儘管中國整體確診病例減少，但隨著 Omicron 再度蔓延到大城市，實際疫情情況可能正在惡化。」他說，如果這些城市加強封控措施，未來幾周市場可能再次受到衝擊。

彭博對經濟學家的最新季度調查顯示，經濟學家預估今年中國經濟僅成長 3.5％，增幅小於原估的 3.9％，凸顯房市震盪與疫情的衝擊。