〈中國限電〉四川為面板重鎮 京東方、惠科等生產受影響

中國供電系統承受龐大壓力，四川省政府 15 日公告，為確保電網安全、民生用電，勒令所有企業停止生產 6 天，放「高溫假」，由於四川是中國面板生產重鎮之一，根據中國媒體報導，包含京東方 (000725-CN)、惠科等均遭受波及，其中京東方成都 B19 已確定配合限電在 15-20 日停工。

四川此波限電面向所有工業企業，影響層面廣大，根據中國媒體報導，京東方、惠科等面板大廠均在四川綿陽設有廠區，另外還有康寧等供應鏈廠商，目前惠科針對供電問題與當地政府交涉中，京東方成都 B19 則是已確定配合限電在 15-20 日停工。

由於四川省這次並未將白名單重點保障企業排除在外，因此包含電子、半導體等廠商恐皆面臨停產壓力。

近期面板景氣正值下行逆風，加上整體產業供過於求、庫存積壓狀況嚴峻，連帶導致面板價格持續走疲，此時中國多地為電網安全祭出停工限制，雖短期打擊廠商營運，但業界認為，將有助去化庫存，甚至助推價格走穩。

台廠友達、群創目前則並未在四川設有廠區，友達雖然曾在 2009 年與四川長虹集團合資，在四川綿陽設立液晶電視面板後段模組廠長智光電 (四川)，但根據資料顯示，該廠 2020 年已解散註銷。