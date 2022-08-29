比亞迪上半年淨利成長逾兩倍 大賺人民幣近36億元

中國電動車龍頭比亞迪周一（29 日）晚間公布上半年財報，在電動車熱銷助攻下，無畏新冠疫情封鎖措施與供應鏈中斷影響，上半年獲利增逾 2 倍，營收年增近 7 成，繳出讓其他競爭對手稱羨的亮眼成績單。

根據財報顯示，比亞迪 2022 年上半年（截至 6/30）營收成長 65.71% 至人民幣 1,506.07 億元（以下單位皆同），遠高於分析師平均預估的 1,660 億元；淨利潤年增 206.35% 至 35.95 億元，高居先前該公司預測的 28 億至 36 億元前端。

圖片來源：比亞迪半年報

其他方面，比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約 1,092.67 億元，年增 130.31%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約 410.7 億元，年減 4.78%；占集團總收入的比例分別為 72.55% 和 27.27%。上半年，比亞迪電動車市占率為 24.7%，較 2021 年增逾 7.5 個百分點。

獲「股神」巴菲特青睞投資的比亞迪在生產電池與晶片等零組件時，相較於其他中國競爭對手如蔚來汽車 (NIO-US)(9866-HK)、小鵬汽車 (XPEV-US)(9868-HK) 與理想汽車 (LI-US)(2015-HK) 完美應對供應鏈中斷，而且由於比亞迪在其他地方還有工廠，也避開上海因疫情的大封鎖。

比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 中國上市股票周一下跌 0.69%，收跌 313.55 元；香港上市股票也收跌 0.3%，報 264.2 港元。

比亞迪在半年報中提到，新冠疫情和俄烏衝突的影響交織，國際形勢複雜嚴峻，致使大宗商品價格飆升，全球通貨膨脹超預期，世界經濟增長放緩的態勢明顯。中國新一輪疫情多點散發，眾多產業鏈和供應鏈緊張加劇，對經濟運行的擾亂加大。

該公司也稱，伴隨內部需求收縮、供給衝擊和預期轉弱的三重壓力，大眾消費信心不足，房地產持續下滑，投資亦不及預期，中國經濟嚴重偏離正常增長軌道，各類宏觀經濟指標突破底線。不過在政府推動政策下，電動車銷量仍在成長。

市場分析人士表示，隨著比亞迪產能擴大滿足積累的訂單，該公司今年可能交付 150 萬至 200 萬輛車，此外更高的銷售價格與更大的生產規模也應該能提升獲利。比亞迪近期幾個月揮軍搶進日本、泰國與德國等 7 個新市場。