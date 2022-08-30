〈台幣〉熱錢大逃殺不止 30.5元大關本周恐岌岌可危

〈台幣〉熱錢大逃殺不止 30.5元大關本周恐岌岌可危。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉熱錢大逃殺不止 30.5元大關本周恐岌岌可危。(鉅亨網資料照)

新台幣兌美元匯率歷經昨 (29) 日重貶 1.78 角後，今 (30) 日早盤雖然一度由貶轉升，但熱錢匯出壓力仍重，早盤大多在「30.4」字頭震盪，持續改寫 29 個月新低，匯銀人士表示，外資大逃殺不止，新台幣匯率最快本周恐下探 30.5 元。

新台幣兌美元今日以貶值 2.4 分、開在 30.42 元，不過，隨著台股黑翻紅，新台幣一度由貶轉升，最高也一度回升 0.6 分，重回 30.39 元，新台幣貶值趨勢還是壓力較大，新台幣兌美元交易區間落在 30.39 元至 30.46 元震盪。

匯銀人士表示，美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演講中，重申升息對抗通膨的決心，若聯準會 9 月激烈升息 3 碼，恐引發熱錢大幅撤出，不排除新台幣匯率本周就有機會下測 30.5 元關卡。

此外，新台幣昨天雖然重貶，但貶幅為 0.59%，幅度較日元的 1.21%、韓元 1.41%、人民幣 0.843% 為低，因此在亞幣競貶下，台幣短線仍難逃貶值壓力。

觀察今日亞幣走勢，日元兌美元匯率昨日最低跌到 139 元，幾乎完全回吐 7 月中旬低點以來漲幅，今天呈現止跌回升，一度觸底 138.37 元；不過韓元續貶，兌美元匯價最低報 1348.76 元。

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