〈台幣〉熱錢大逃殺不止 30.5元大關本周恐岌岌可危

新台幣兌美元匯率歷經昨 (29) 日重貶 1.78 角後，今 (30) 日早盤雖然一度由貶轉升，但熱錢匯出壓力仍重，早盤大多在「30.4」字頭震盪，持續改寫 29 個月新低，匯銀人士表示，外資大逃殺不止，新台幣匯率最快本周恐下探 30.5 元。

新台幣兌美元今日以貶值 2.4 分、開在 30.42 元，不過，隨著台股黑翻紅，新台幣一度由貶轉升，最高也一度回升 0.6 分，重回 30.39 元，新台幣貶值趨勢還是壓力較大，新台幣兌美元交易區間落在 30.39 元至 30.46 元震盪。

匯銀人士表示，美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演講中，重申升息對抗通膨的決心，若聯準會 9 月激烈升息 3 碼，恐引發熱錢大幅撤出，不排除新台幣匯率本周就有機會下測 30.5 元關卡。

此外，新台幣昨天雖然重貶，但貶幅為 0.59%，幅度較日元的 1.21%、韓元 1.41%、人民幣 0.843% 為低，因此在亞幣競貶下，台幣短線仍難逃貶值壓力。

觀察今日亞幣走勢，日元兌美元匯率昨日最低跌到 139 元，幾乎完全回吐 7 月中旬低點以來漲幅，今天呈現止跌回升，一度觸底 138.37 元；不過韓元續貶，兌美元匯價最低報 1348.76 元。