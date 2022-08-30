〈美股盤後〉鮑爾鷹聲蕩漾 道瓊標普震盪收黑

隨著聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 釋出鷹派訊息，加上美債殖利率走升壓力，美股主要指數週一 (29 日) 延續上週疲弱走勢，科技股和房地產類股肅殺一片。

儘管能源股隨油價走高，道瓊和標普午盤短暫翻紅，尾盤仍出現失速拋售，四大指數悉數收黑，道瓊收跌近 190 點，收於 50 日均線上方，標普下滑 0.67%，那指和費半分別挫 1.02% 和 1.93%，台積電 ADR 摔 2.23%。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一為近期美股暴跌感到寬慰，他認為股市大幅走低表明投資人明白「聯準會對抗通膨是認真的」，而且聯準會從 1970 年代通膨戰爭中了解到，過早宣布戰勝通膨是錯誤的。

地緣政治方面，美中兩國針對數十年的審計僵局達成初步協議，那斯達克高級副總裁 Robert H. McCooey Jr. 週一表示，那斯達克希望成為海外企業上市首選，歡迎中國企業來美上市。不過，高盛週一預測，儘管美中已達協議，中企自美下市機率仍高達 50%。

南韓將與美國將談判電動汽車貿易。此前美國通過「通膨削減法案」，該法案規定只有在北美地區完成組裝的電動汽車才能享受購車補貼，引發韓國強烈反彈，南韓週一派遣代表團赴美交涉磋商。

鑒於烏俄戰爭導致全歐洲能源價格飛漲，歐盟各國能源部長將於 9 月 9 日召開緊急會議，討論解決方案，捷克貿工部長西克拉 (Jozef Sikela) 強調，歐盟必須修正能源市場。

美國白宮國家安全會議 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 稱，隨著冬季臨近，美方擔心歐洲潛在能源短缺，將與盟友和合作夥伴緊密聯繫，盡其所能緩解任何短缺。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.01 億例，死亡數突破 648 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 125 億劑疫苗。

週一 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半淪陷，資訊科技 (-1.28%)、房地產 (-0.87%) 和通訊服務 (-0.78%) 板塊跌幅前三，僅能源 (+1.54%) 和公用事業 (+0.25%) 逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.37%；Meta (META-US) 下跌 1.61%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.73%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.07%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.04%；3M (MMM-US) 下跌 2.09%；Merck (MRK-US) 下跌 1.87%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.97%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.75%。

費半成分股成殺盤重心。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.82%；AMD (AMD-US) 下跌 2.95%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.29%；美光 (MU-US) 下跌 1.08%；高通 (QCOM-US) 跌 0.94%； 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.26%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.91%。

台股 ADR 普遍走弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.27%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.37% 至每股 161.38 美元。 蘋果今年秋季首場發表會「Fare Out」即將登場，據傳蘋果可能推出具有衛星通訊功能的 iPhone 14 系列，天風國際證券分析師郭明錤週一推文指出，蘋果已完成 iPhone 14 的衛星通信硬體測試。

中國電商平台拼多多 (PDD-US) 暴漲 14.71% 至每股 66.04 美元。拼多多週一盤前公布 2022 年第二季財報，鑒於網購需求熱度持續，拼多多營收年增近 4 成、獲利表現也亮眼，皆遠優於市場分析師預期。

微軟 (MSFT-US) 下跌 1.07% 至每股 265.23 美元。微軟週一推出採用 Ampere Altra Arm 處理器的全新 Azure 虛擬機器。

高通 (QCOM-US) 下跌 0.94% 至每股 137.08 美元。路透報導，歐盟反壟斷機構將不會就法院取撤銷對美國晶片製造商高通 9.97 億歐元 (合 9.91 億美元) 罰款的裁決提起上訴。

Netflix (NFLX-US) 漲 0.58% 至每股 224.57 美元。Netflix 正面臨用戶流失危機，外媒爆料，Netflix 計劃針對價格敏感型消費者，推出比傳統月費便宜一半的廣告訂閱方案，價格約 7 至 9 美元。

經濟數據

美國 8 月達拉斯 Fed 製造業指數報 - 12.9，前值 - 22.6

華爾街分析

ClearBridge Investments 投資策略師 Jeff Schulze 稱：「聯準會上週從派對上收掉了酒杯，而股票是派對上最容易買醉的類別，市場將處理宿醉問題、重新評估衰退風險，並意識到聯準會將穩定物價置於穩定經濟之上。」

摩根士丹利策略師 Michael J. Wilson 週一發布報告表示：「展望未來，疲軟的財報收益，而不是更高的利率，可能對美股構成最大威脅。摩根士丹利模型顯示，未來幾個月企業每股純益增長將急劇下滑。」

Wilson 建議：「從今起股市的走勢將取決於財報表現，股民應該專注於這種風險，而不是聯準會。 」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主