〈陸港盤後〉鮑爾唱鷹 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股三大指數周一（29 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.14%，原因是美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，但由於在美中概股下市危機有解，在亞股中 A 股跌勢相對較小。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.14% 至 3,240.73 點，深成指跌 0.34% 至 12,018.2 點，創業板指跌 0.37% 至 2,630.51 點。兩市成交額合計人民幣 8,458 億元。

飯店、油氣、紡織、家電、燃氣、旅遊等類股走高，醫療服務、汽車、證券等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.73%，恒生科技指數大跌 1.23%。

上周五鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說時表示，將持續升息，且利率將維持在高檔一段時間。他這番話可被視為最新利率指引。

鮑爾說：「物價要恢復穩定，可能需要保持限制性政策立場一段時間。歷史紀錄對過早放寬政策，已有強烈警告。」

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 說：「在短短 1,300 字演講中，鮑爾九度提及『物價穩定』，且他認為強勁勞動力市場，是建立在物價穩定的基礎上。鮑爾明確表態，現在對抗通膨比經濟成長更重要。」

不過，在亞股中，A 股跌勢相對較小，原因是中國證監會與財政部上周五表示，與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。PCAOB 則說，稽核小組將在 9 月中旬前完成準備工作。

中金公司首席經濟學家彭文生說：「結合當前形勢，此次中美審計監管合作協議的簽署，對於解決困擾中概股由來已久的監管風險問題，具有重要信號意義，是解決困擾的第一步。」

高盛分析師周一也表示，在美中監管機關達成審計協議後，中概股自美國證交所下市的風險，幾乎降低一半。