德國官員：如果俄羅斯停供 天然氣可能撐不到3個月

德國雖然已經提前完成了階段性目標，即在 9 月 1 日前，將天然氣庫存水準達到 75%，但對於德國聯邦網路管理局局長 Klaus Müller 來說，德國冬天天然氣供應依舊是個大問題。

Müller 表示，就算德國天然氣庫存在 11 月前能達到 95% 的目標，但如果俄羅斯完全切斷供應，這些庫存也只能滿足德國供暖、工業和電力上，大約兩個半月的需求。

俄羅斯通過北溪的天然氣流量，目前僅占產能的 20% 左右，這促使德國一再警告，隨著莫斯科對烏克蘭戰爭的制裁進行報復，隨時可能完全切斷天然氣供應。

Müller 補充說，由於今年秋季可能比往常溫度要低一些，加上北溪 1 號管道隨時可能中斷供應，因此下一個階段性目標，即在 10 月實現天然氣庫存達到 85% 的目標，可能會有困難。要在 11 月達到 95%，似乎更難以實現。

此外，他還強調，德國至少需要熬過兩個冬天，所以，德國民眾需要做好長期承擔高能源費用的準備。

歐洲天然氣周三 (17 日) 價格回落，一度下跌 2.6%。截至阿姆斯特丹上午 8 點 24 分，歐洲基準荷蘭的近月期貨價格下跌 1.3%，至每兆瓦時 223 歐元。

儘管如此，對能源市場的擔憂依然存在，其中之一，在於炎熱和乾燥的天氣降低了萊茵河的水位，但萊茵河是一條重要的動脈，從煤炭到柴油都少不了它的作用。