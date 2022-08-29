光學元件廠伯特光、保勝光學 下半年起可望陸續IPO

興櫃鏡頭模具廠伯特光 (6859-TW) 上櫃申請案已獲櫃買中心通過，同時，櫃買中心將於近期審查鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 上櫃申請，如獲通過，今年下半年起，將有 2 檔光學類股掛牌，其中保勝光學為老牌光學元件廠，今年營運轉盈。

伯特光第二季受惠新台幣對美元貶值，獲利走升，單季營收爲 2.9 億元，毛利率爲 37.86%，季增 12.08 個百分點，年增 4.99 個百分點；稅後純益 9372 萬元，季增 1.27 倍，年增 63.64%，單季每股純益 3.19 元，創單季新高。

伯特光上半年營收 4.85 億元，毛利率 32.74%，年增 2.52 個百分點；稅後純益 1.35 億元，年增 59.1%，每股純益爲 4.59 元。

伯特光成立於 2003 年，為國內光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等光學廠主要合作模具廠，主攻高階手機鏡頭，伯特光 26 日獲櫃買中心通過上櫃申請案，法人預期，最快有望年底前上櫃。

伯特光繼 6 月營收以 1.04 億元創新高後，7 月再以 1.07 億元改寫新紀錄，月增 2.29%，年增 13.29%；累計前 7 月營收 5.92 億元，年減 2.83%。隨著第三季進入市場旺季，受惠智慧手機新機拉貨帶動，伯特光本季營運可望優於上季。

保勝光學今年第一季及第二季營運維持獲利，較去年同期虧轉盈，上半年營收 2.59 億元，毛利率 36.56%，年增 19.05 個百分點，稅後純益爲 5225 萬元，每股純益 1.87 元。

由保勝光學所揭露的財報推估，第二季營收 1.42 億元，毛利率 38.29%，季增 3.86 個百分點，年增 6.85 個百分點；單季稅後純益 2856 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.03 元。