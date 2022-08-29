和潤推廣騎車上駕訓 補助北市中低收入戶 規劃擴大至全台

和潤企業 (6592-TW) 最新宣布，攜手交通部、公路總局和台北市區監理所，共同鼓勵國人走入機車駕訓班，為此，與台北市區監理所合作，針對中低收入戶提供全額補助 4000 元，並規劃未來此全額補助將加碼擴大至全台。

推廣騎車上駕訓 安全不靠運

和潤指出，要讓駕駛者正確、安全使用機車，了解機車構造和駕駛道德等內容，需靠正規的機車駕訓班、合格的教練來教授，然而，多數人是由家人或朋友指導騎車，且以往較無路權法規觀念，因此，駕訓班機制的導入有其必要性。

機車駕駛訓練課程為期 3 天，分別為 6 小時學科，包括交通法規、駕駛道德、機械構造和常識及安全駕駛觀念，以及 10 小時術科，包括基本駕駛、防禦駕駛等現地教學。

和潤視提升機車駕訓班接受度 為首要任務之一

據道安資訊查詢網顯示，近 5 年全台機車死傷人數有上升趨勢，來到 37 萬人次，但據台北市政府交通局統計，2020 年有接受完整的機車駕訓制度的考生僅占整體考照人數約 15%，因此，和潤認為，如何鼓勵、提升大眾對於機車駕訓班的接受度，將是首要任務之一，若能透過機車駕訓班專業指導員正確指導和嚴格考照後，可使交通事故率明顯下降。

和潤董事長劉源森 (右) 接受交通部道安委員會執行秘書黃運貴 (左) 致贈感謝狀。(圖：和潤提供)

和潤董事長劉源森表示，國人參加機車駕訓班與否，主要受「駕訓費用多寡」、「駕訓必要性」和「駕訓資訊普及」等因素影響，在費用上，交通部公路總局提供全台 2 萬名 1300 元駕訓補助費，而和潤也與台北市區監理所合作，針對低 / 中低收入戶提供全額補助 4000 元。

和潤強調，為讓政府的政策美意發揮到最大，規劃未來此全額補助將加碼擴大至全台。

以核心業務出發 和潤視機車道安為使命

和潤董事長劉源森 (右三) 力推機車考照上駕訓制度。(圖：和潤提供)

另外，和潤與交通部道路交通安全督導委員會、公路總局、台北市區監理所也共同推出一系列宣傳和交通安全作為。

其中，為讓更多民眾認識考照前先上駕訓班重要性，與台北市區監理所共同合作拍攝一部幽默有趣宣傳影片，透過豐富多元的角色與場景，傳達「騎車上駕訓 安全不靠運」口號，並強化大眾考照前上駕訓觀念。

和潤表示，此部影片捐贈予交通部，並於各大監理站、駕訓班、媒體平台作播放。

機車分期付款是和潤核心業務之一，和潤強調，善盡企業社會責任，視機車道安為重大使命，由於深知機車駕訓知能紮根不容易，需持續不斷累積，今年只是一個開端，希望在產官學共同努力下，突破過往，真正為台灣交通安全帶來助益，讓機車道安不再是口號。