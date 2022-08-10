科技股拖累亞股普遍走弱 市場聚焦美國通膨數據

亞洲市場周三 (10 日) 下滑，亞洲科技股遭遇重創，追隨美國那斯達克指數的疲軟。晶片商美光科技 (MU-US) 看淡前景，那斯達克指數下跌逾 1%。

此前中國疲弱的通膨數據，也引發了需求疲軟的擔憂，目前市場焦點轉向將於晚間公布的美國關鍵通膨數據。

香港以科技股為主的恒生指數，在亞股中跌幅最大，達 2.2%。科技巨頭騰訊 (00700-HK)、阿里巴巴 (09988-HK) 和百度 (09888-HK) ，下跌 1% 至 3.3% 不等。這抵消了聯想 (00992-HK) 的財報利多，聯想季度獲利優於預期，但在香港股市股票仍下跌 0.6%。

日本日經 225 指數下跌 0.7%，澳洲股市下跌 0.5%。以科技股為主的台灣加權指數也下跌 0.7%。

中國藍籌股滬深滬深 300 指數，在當地 13:45 下跌 1.2%，而上證綜合指數下跌 0.6%。

數據顯示，中國 7 月份生產者價格回落，至 17 個月低點，這可能反映由於多次防疫封鎖，造成經濟活動低迷，使得工業股成為周三表現最差的類股之一。

市場焦點轉向即將公布的美國通膨數據，雖然預計 6 月份的讀數將較上月略有回落，但很可能會保持在 40 年高點附近。預計這將刺激聯準會升息，將進一步減少流動性，並在未來幾個月對股市造成壓力。