〈台股盤前〉美股重挫、台指期跌破萬五 指數陷關卡保衛戰

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說放「鷹」，引發大幅升息疑慮持續升高，重創歐美股市，台指期夜盤上周五也跌破萬五關卡，台股今 (29) 日可能連帶受到衝擊，不排除回測季線、萬五支撐。

鮑爾上周五的抗通膨鷹派談話，美股四大指數重挫，道瓊崩跌千點，跌幅達 3.03%，創 5 月以來最大單日跌幅；費半更重挫 5.8%；標普跌幅 3.37%；那指下跌 497.56 點，跌幅 3.94%。另外，台積電 ADR 下跌 3.23%，日月光 ADR 下跌 3.96%，聯電 ADR 更大跌 5.17%。

台股方面，指數上周漲多拉回，上周五終場上漲 78.4 點或 0.52%，收在 15278.44 點，周線終結連 7 紅，周跌 130 點。

市場消息方面，太陽能市況嚴重供不應求，傳出國內系統廠為爭搶模組，不惜較去年同期至少加價一成採購，現貨市場更複製先前晶圓代工成熟製程模式，出現「競標搶貨的盛況，元晶、聯合再生、安集、茂迪等業者受惠大。

蘋果將在台北時間 9 月 8 日凌晨舉行秋季新品發布會，傳出當天壓軸的最後驚喜是首款大尺寸智慧表 Apple Watch Pro，表殼為歷來最大的 47 毫米 (4.7 公分)，鴻海為主力供應商。