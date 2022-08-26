電子股掌多頭兵符 台股漲78點收15278點 周線終止連七紅

美股周四 (25 日) 勁揚，其中費半更大漲 3.6%，帶動台股今 (26) 日電子股重掌多頭兵符，電子三雄領軍衝鋒，金融、航海王也穩盤助攻，盤面觀光、車電族群氣勢如虹，中小型股震盪劇烈，指數開高震盪走高，指數終場上漲 78.4 點，收在 15278.44 點，成交略為放大至 2103.3 億元，重回五日線，本周跌 130 點，周線終止連七紅。

櫃買指數開高走高，終場上漲 1.04 點，收 198.53 點，成交值 791.6 億元，周線連三紅。上市櫃成交值合計 2894.9 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄同步收紅，其中聯發科表現最強勢、勁揚 1%，台積電、鴻海漲幅分別達 0.79%、0.91%。日月光投控、華碩、瑞昱、國巨等，漲幅也都超過 1%，反觀聯電、研華則小幅回檔修正。

9 月底國內邊境可望解封，航空雙雄股價直衝雲霄，開平走高，華航爆大量強攻漲停，成交張數達 22 萬張，長榮航漲幅也超過 7%，同樣爆大量、成交張數超過 21 萬張。

邊境有望大幅鬆綁消息傳出，直接受惠的旅行社族群表現最亮眼，易飛網、鳳凰、山富、五福都攻上漲停，飯店與餐飲股也同步走揚，華園、富野飆漲 6%，雄獅、晶華、夏都漲幅都超過 4%，六角、海灣、新天地、王品、雲品、美食 - KY 也勁揚 3%。

在蘋果秋季發表會將登場前夕，蘋概股同步歡慶，正達大漲 8%，玉晶光強漲半根停板，燿華漲幅也超過 4%，華通、順德、強茂等，漲幅都超過 2%。

高價股個股輪動，表現持續火熱，雍智科技狂飆漲停，合一、信驊也再度暴漲 9%，寶雅、玉晶光同步大漲半根停板。其中股后大立光勁揚 2%，盤中一度重返 2000 元大關。

