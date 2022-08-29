〈台股盤中〉股匯雙殺跌逾300點 失守月季線

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾「放鷹」，美股上周五道瓊指數狂瀉逾千點，衝擊亞股匯市齊跌，台股今 (29) 日難逃血洗，股匯雙殺，在電金、傳產等大型權值股全面下殺下，指數一度崩跌逾 400 點，摜破萬五關卡，盤中跌點維持超過 300 點，一舉跌破五日線及月、季線，預估今日成交量將放大至約 2300 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤一度跌破 500 元大關，盤中跌幅維持超過 2%，聯發科也挫逾 3%，鴻海跌幅約 2%。國巨、南電慘崩半根停板，矽力 - KY 也大跌超過 4%，日月光投控、聯電、大立光、欣興、瑞昱跌幅都超過 3%，台達電、研華、華碩同挫逾 2%。

金融權值股方面，開發金、國泰金、台新金跌幅都超過 2%。傳產權值股又以貨櫃三雄跌幅最重，長榮、陽明、萬海同步大跌半根停板；台塑也挫逾 2%，其他三寶跌幅也超過 1%。

在四川缺電危機緩解，全面恢復一般工商業用電下，車電族群今日逆勢走強，貿聯 - KY 飆漲超過 8%，同致、和大、力旺同步勁揚 2%，燿華、大同表現也不俗。

法人指出，目前台股成交值未能同步放大，大盤暫缺上攻動能，現階段以箱型區間來回震盪整理為主，操作上應避免追高殺低。