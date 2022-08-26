台達電充電樁布局傳捷報 供應美快充營運龍頭千套設備

台達電 (2308-TW) 電動車業務傳捷報，今 (26) 日宣布近期與美國最大的電動車公共快充營運商 EVgo (EVGO-US) 簽訂合作協議，台達電將提供 1000 套直流快充設備，輸出功率上看 350KW，並間接導入通用汽車、Pilot 充電站。

台達電表示，上千套快充設備除了提供 EVgo 自由充電品牌 EVgo eXtend，以及其它自營充電站外，也將導入 EVgo 與通用汽車、Pilot 充電站合作專案。

台達電董事長海英俊持續看好充電樁成長，他指出，EVgo 為充電樁重要客戶，該客戶已與 GM 合作在全美布樁，看好充電樁未來成長動能。

充電樁產品是台達電電動車充電解決方案的一部分，公司樂見下半年電動車業務發展，6 月電動車業務已近損益兩平，下半年電動車相關月營收可望達 20 億元以上，營收比重將進一步提升，今年有信心電動車營收將較去年成長 3-4 成。

台達電美洲區總經理黃彥文表示，公司投入充電樁開發已超過十年，是市場上充電解決方案的先驅，與北美、歐洲和亞洲電動車大廠擁有長期合作經驗。

EVgo 執行長 Cathy Zoi 表示，此次與台達電合作，將充分運用兩家公司互補優勢，台達電也持續支持 EVgo 未來發展目標，讓美國電動車主可獲得高速充電體驗。

台達電 High Power Charger 350KW 直流快速充電樁輸出功率 350KW，轉換效率達 95%，具備安裝空間、充電速度與能源效率上優勢，可協助場站業主提升營運效益。