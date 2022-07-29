〈台達電法說〉缺料改善 今年營收上看130億美元

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望下半年，董事長海英俊表示，缺料已明顯改善，可望帶動產品出貨，第三季表現可期，下半年營運可望優於上半年，今年營收可望超過 120-130 億美元 (約新台幣 3591 億 - 3890 億元)，年增 14-23%。

海英俊表示，依過往經驗來看，第三季是傳統旺季，第四季略低，預估第三季會有不錯表現，整體而言下半年可望較上半年再成長。

至於今年營收，海英俊指出，上半年營收已較去年同期成長 14%，第三季、第四季還不錯，認為今年營收有機會超過 120-130 億美元。若以目前匯率來看，今年營收成長區間約 14-23%，可望達成公司目標。

另外，海英俊表示，目前缺料問題舒緩，比上半年好很多，28 奈米以上成熟晶片供應越來越充足。隨著缺料緩解，下半年庫存也將可持續去化。

執行長鄭平表示，隨著供應鏈狀況正常、產能提升，未來毛利率可望再改善，成本方面目前材料價格、供應趨穩，下半年會比上半年好。

業務展望方面，海英俊表示，電源產品受惠資料中心需求帶動，目前訂單正向，但筆電與消費性產品需求較弱勢；基礎設施則因中國未完全恢復，仍不明朗；自動化事業則隨著歐美解封，也將有不錯表現。

海英俊說，網通電源隨著晶片供應改善，今年上半年較去年成長 3 成，下半年預估也維持 3 成的年增率，約與市場成長狀況類似；被動元件則因手機成長狀況不佳，目前優先專注於車用、工業用產品。