〈台達電法說〉海英俊：電動車事業6月近損平 今年業績可望成長3-4成

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開法說，董事長海英俊表示，隨著缺料狀況改善，電動車產品出貨增加，6 月該業務已近損益兩平，看好下半年電動車業務發展，今年有信心較去年成長 3-4 成，將觀察未來幾個月實現獲利的情況。

海英俊表示，5-6 月起缺料狀況好轉，6 月可說是電動車業務表現最好的一個月，若下半年晶片短缺、客戶長短料問題解決，電動車產品出貨可望持續增加，就看接下來幾個月是否能達損益兩平，相信出貨規模成長能加速虧轉盈進度。

海英俊認為，今年電動車業務成長 3-4 成不是問題，上半年雖受缺料影響未能達成，但下半年有機會，目前台達電電動車零組件市占率已達兩位數，包含通用、福特、豐田與福斯等大廠，都積極布局電動車，預計未來市占可隨市場成長提升。

海英俊強調，初期電動車產品仍聚焦技術、安全、可靠性、客戶關係維護，不會太在意何時能轉盈，公司專業在於電力電池開發、整合，正持續與車廠合作開發機電系統。

台達電上半年電動車業務營收 51 億元、充電樁約 16 億元，除了電動車，公司也看好充電樁成長，海英俊表示，目前美國 EVGO 為充電樁重要客戶，該客戶已向 GM 合作在全美布樁，看好充電樁未來成長動能。