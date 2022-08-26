半導體開始跌價 至上：設有保障機制不受影響

IC 通路大廠至上 (8112-TW) 今 (26) 日召開法說會，市場關注 IC 跌價影響，財務長陳銘德指出，代理商均與上游原廠設跌價保障機制，可望不受 IC 跌價影響，但也坦言對第三季營收不抱持太高期待，期望第四季客戶庫存去化至正常水位。

細分各產品線，至上表示，現階段記憶體庫存水位仍正常，並沒有較往常高到離譜的現象，尤其伺服器市場需求變化不大，儘管季對季、年對年的增長率有趨緩，但整體市場仍維持一定規模，預期下半年伺服器整體出貨量將維持高檔。

手機方面，至上目前有兩家較大的中系品牌客戶，其中一家受惠市占率提升，庫存去化情況較健康，另一家中系客戶則因中低階手機需求疲軟，預期庫存還需要 1 季時間去化至正常水位。

至上看好，第四季即將迎來十一長假、聖誕節假期，隨著中系品牌力推摺疊機，也期望摺疊機能成為新風潮，強化安卓陣營優勢，進一步成為高階主流機種，屆時有助記憶體庫存去化，預期第四季就可調整至健康水位。

另外，手機處理器 (AP) 方面，至上補充，AP 庫存水位仍算正常，主要因其不只可應用在手機，也可搭載在路由器等。

功率放大器 (PA) 則因去年缺貨情況較嚴峻，系統廠或手機廠有多下訂單，加上生產週期長與今年手機銷量起碼下修 3 成以上，目前觀察 PA 庫存去化時程恐自過去的 2 個月，大幅提升至 2 個季度，但強調 PA 占庫存總金額低於 5%。

至於庫存方面，至上認為，儘管記憶體第三季價格開始下跌，但現階段情況是價格再低也銷不出去，沒有需求量，價格自然不會有顯著下跌，加上原廠與代理商通常設有價格保障機制，如果市場價格跌，原廠可能會採取換貨或提供補貼，因此即便價格下跌，對公司也沒有影響。