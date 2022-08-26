盛弘旗下精準健康攜手英華達 打造專屬健康檢測平台

盛弘 (8403-TW) 旗下精準健康今 (26) 日宣布，與英華達建立合作夥伴關係，分別將旗下產品 HealthBee 精準數位健康 APP 與全家寶進行整合，先導入大園、觀音工業區工廠使用，並將傳統一年一次的員工健康檢查升級成「個人專屬健康檢測平台」。

此次雙方合作，由英華達提供全家寶給大園、觀音工業區工廠使用，當員工透過全家寶進行量測後，會自動將數據上傳至精準健康的 HealthBee 數位健康平台 APP，廠區員工可透過 APP 即時掌握個人健康數據，並可在線提供醫療團隊健康諮詢。

精準健康指出，健康檢查是健康把關的第一步，不過目前企業團體健康檢查大多為一年一次，較難即時掌握身體異常情況，此次雙方產品合作，能將傳統一年一次的員工健康檢查，升級成個人專屬健康檢測平台。

此外，不僅能匯集健康數據，還能在 APP 內進行健康風險評估，針對個案追蹤管理，協助醫護即時介入追蹤、管理健康中高風險員工，提供個人化健康促進指導、健康風險即時通報、健康服務預約等，持續追蹤員工健康。

精準健康表示，此次合作將會先以大園、觀音工業區工廠先行，未來將持續推廣至全台各工業區、中小企業等，並陸續推出有助於全台人民的健康管理方案。

盛弘集團也積極整合各事業體，並重新定義醫療健康服務模式、引入國際醫療商場概念，打造敏盛智醫城 (smart medical city)。

敏盛智醫城位於桃園市火車站商圈，涵蓋集團旗下的躍獅智慧藥局、敏盛醫院智慧門診、哈佛健檢與基因檢測等，未來也將拓展醫美、養生、抗衰老、樂活等服務，搶攻亞健康族群健康商機。