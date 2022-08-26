美喆-KY上半年獲利年增1.3倍 EPS 1.92元

地板廠美喆 - KY (8466-TW) 今 (26) 日公布財報，上半年稅後純益 1.26 億元，年增 1.34 倍，每股純益 1.92 元，美喆 - KY 台南新廠將步入量產階段，加上台南廠 SPC 石塑地磚產品送樣，有助創造營運新一波成長。
美喆 - KY 第二季營收 10.6 億元，毛利率 22.18%，季增 2.17 個百分點，年增 5.85 個百分點，單季稅後純益 8087 萬元，季增 78.36%，年增 2.51 倍，每股純益達 1.23 元。
美喆 - KY 上半年營收 20.71 億元，毛利率 21.12%，年增 3.61 個百分點，稅後純益 1.26 億元，年增 1.34 倍，每股純益達 1.92 元。
美喆 - KY 第二季營收受惠外銷代工業務主要客戶拉貨力道持續，帶動旗下 LVT、SPC 石塑地磚產品銷售表現呈現穩定成長，再加上 PVC 原物料價格回穩、台幣與人民幣匯率皆為貶值走勢，推升獲利成長。
展望第三季，美喆 - KY 指出，持續留意全球通膨、升息、以及國際政局對於全球裝修市場影響，雖目前外銷代工業務客戶嚴管庫存水位，導致短期影響整體備貨需求，但集團積極開拓北美地區客戶合作契機，有助增添銷售動能。