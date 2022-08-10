〈三星新機發表〉兩款摺疊新機提升相機規格 8/26特定市場上市

三星今 (10) 日舉行 Galaxy Unpacked 2022，一如外界預期推出兩款摺疊新機 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4，兩款新機延續前一代外觀設計，並走輕量化，同時大幅提升相機規格、電池續航力，尤其左右摺疊的 Fold 4 主鏡頭從 1200 萬畫素提升至 5000 萬畫素，新機將於 8 月 26 日在全球特定市場上市。

儘管受到通膨、原物料成本影響，三星今年兩款新機定價與前一代差距不大、約 30 美元左右，Galaxy Z Fold 4 售價 1799.99 美元 (約新台幣 5.4 萬元)、Galaxy Z Flip 4 售價 999.99 美元起 (約新台幣 3 萬元)。

Galaxy Z 系列首度支援 AI 防手震變焦功能，當系統偵測到變焦畫面放大至 20 倍以上，便會自動啟動，借助 AI 大幅降低手震與抖動，手持遠距也能輕鬆出清晰成像。

Galaxy Z Fold 4

搭載 Snapdragon 8+ Gen1 晶片，GPU 提升 14%、CPU 增加 59%、NPU 提升 68%；電池具備 4400mAh 電力續航，支援 25W 快充；共推出 RAM 12GB+256GB/512GB/1TB。

機身設計輕薄，耐用度升級，重量較前代的 271g 減輕至 263g；內頁螢幕採用超薄可摺式玻璃，強度提升 41%。

螢幕 6.2 吋螢幕部分，封面螢幕為 6.2 吋 AMOLED 2X 顯示螢幕，且寬度增加 2.7mm；內頁螢幕為 7.6 吋，寬度則增加 3mm。

鏡頭配置上，後置具備三主鏡頭，包括廣角鏡頭從 1200 萬畫素提升至 5000 萬畫素；遠距鏡頭 1000 萬畫素，並支援 3 倍光學變焦及 1200 萬畫素超廣角鏡頭。封面相機為 1000 萬畫素、內頁螢幕下鏡頭則為 400 萬畫素。

Galaxy Z Flip 4

主打貼近 PC 感受，同樣搭載 Snapdragon 8+ Gen1 晶片， CPU 提升 17%、GPU 增加 66%、NPU 提升 66%，將推出石磨黑色、紫色、粉金色以及藍色。

電池續航力自前代的 3300mAh 提升至 3700mAh，支援 25W 快充，共推出 RAM 8GB+ROM 128GB/256GB/512GB 版本。

封面螢幕為 1.9 吋 Super AMOLED，以及 6.7 吋 AMOLED 2X 內頁螢幕，支援 120Hz 畫面更新頻率。

相機配置上，後鏡頭搭載兩顆 1200 萬畫素的廣角、超廣角主鏡頭，後置廣角鏡頭感光元件畫素面積由 1.4um，提升至 1.8um，夜拍亮度較前代增加 65%；內頁則搭載 1000 萬畫素。