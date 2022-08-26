微軟：Xbox系列主機目前無漲價規劃

索尼宣布調漲電玩主機 PS5 的售價後，引發國外媒體詢問微軟公司 (MSFT-US) 是否也會跟進調漲，對此微軟表示，目前沒有調漲 Xbox Series X 和 Series S 主機價格的規劃。

日本電玩媒體《Game*Spark》周五 (26 日) 引用《Windows Central》報導，由於 PS5 主機的售價調漲，各界關心對手微軟 Xbox 是否也將跟進，不過微軟的公關負責人表示，目前在任何一個 Xbox 主機銷售地區都沒有漲價計畫。

今後在日本市場的 Xbox 主機售價仍將維持現狀，也就是 Xbox Series X 主機售價 54,978 日元 (含稅)、Xbox Series S 主機售價 32,978 日元 (含稅) 不變。

索尼周四宣布調高 PS5 主機價格，不論是光碟版或數位版的 PS5 主機都將漲價，該公司解釋，漲價原因在於世界情勢影響業務。

除了索尼之外，由於在 Steam 最受歡迎的獨立式 VR 頭戴式裝置「Meta Quest 2」也在上 (7) 月底調漲逾 2 萬日元，使玩家們格外關心 Xbox 和任天堂 Switch 等其他遊戲硬體是否將跟進調漲。

任天堂曾在 8 月 11 日接受《Nikkei Asia》採訪時表示，會避免調漲 Switch 主機售價。