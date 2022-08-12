〈仁寶法說〉再下修今年PC出貨估衰退2成 明年下半年才會回升

仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗斌今 (12) 日表示，客戶下修出貨狀況比預期嚴重，預估今年 PC 代工產業出貨將年減 20%，仁寶也差不多在這個水準，較前次股東會認為的個位數衰退再下修，且他認為，PC、NB 需求要到明年下半年才會有回升的跡象，明年產業出貨估將持平今年。

翁宗斌表示，通膨、戰爭、能源上漲等因素，大家都在看手上的庫存，加上記憶體、面板都在跌價，PC 客戶出貨下修滿嚴重，通路商也積極去化庫存，對 ODM 產業來看，無論客戶還是供應商看法都差不多，今年 PC 出貨估年減 2 成。

翁宗斌進一步說明，今年來最先受到影響的是教育應用，因為學生都回學校上課；再來是消費性筆電受通膨影響需求；商務應用也因為俄烏戰爭時間拉長、原物料價格上漲，企業廠商縮減支出，也有一些影響，都導致電腦產業下半年修正幅度確實比較大。

目前來看，翁宗斌認為，產業庫存去化大概還要 1-2 季，但第一季通常淡季，因此明年上半年 PC、NB 出貨仍會衰退，可能要等到下半年才逐漸回溫，預計明年 PC 出貨持平今年。

不過，翁宗斌認為，現在除了中國外，全球各國普遍朝向與病毒共存的目標，在生活回到正軌下，筆電需求也應該也要回歸正常，且晶圓廠新產能開出，填補晶片供給缺口，因此，大家對庫存的看法也應該要回到正常水準。