Canalys：上季PC出貨量降15% 連續第二季下滑

Canalys 最新報告顯示，由於通膨上升、中國嚴格防疫封鎖措施及消費者和教育市場需求下降，全球個人電腦 (PC) 出貨量第二季縮減 15% 至 1.05 億台，連續第二季下跌。

數據顯示，第二季全球 PC 出貨量年減 11%，季減 15%。其中，平板電腦出貨量連續第四季下滑，年減 11%，全球出貨量為 3,480 萬台。Chromebook 也連續第四季下滑，主要受到教育市場需求持續減弱影響，第二季出貨量驟降 57% 至 510 萬台。

平板電腦類別中，蘋果 (AAPL-US) 出貨量年減 15%，全球 iPad 出貨量為 1210 萬台。三星以 700 萬台的出貨量位居第二，年減 13%。聯想則是排名第三，出貨量年減 25% 至 350 萬台。

Chromebook 類別中，在經歷主要市場教育需求激增後，全球 Chromebook 市場如今陷入困境。宏碁 (2353-TW) 在第二季度成為領先的 Chromebook 供應商，市佔率超過四分之一，出貨量降 28%，聯想出貨量年減 56%，位居第二。

Canalys 研究分析師 BrianLynch 表示，自去年第三季以來，Chromebook 的出貨量連續下跌。在美國和日本兩個最大教育市場呈現飽和後，負成長時期也是預料之中的。

Canalys 分析師 Himani Mukka 表示，隨著疫情逐漸緩解，消費者和教育需求快速下跌，促使平板電腦出貨量下降。通貨膨脹和對經濟衰退的擔憂也影響了消費者支出。儘管消費者疲軟預期將持續到第三季，但接下來的返校優惠和新平板電腦推出，將小幅提振需求。商業方面，儘管出貨量仍然相對較小，但前景更為樂觀。