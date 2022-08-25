今年前7月歲入逾1.7兆元 四大變數添不確定性

根據財政部國庫署統計，截至 7 月底止，111 年度中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數共 1 兆 7262 億元，預算達成率 76.1%，執行率 124.0%，國庫署官員也說，在疫情、物價、地緣政治與升息等四大因素干擾下，對整體歲入增加不確定性。

國庫署副署長顏春蘭表示，稅課收入累計實收數 1 兆 5180 億元，預算達成率 79.7 %，執行率 127.2 %，較 110 年度同期增加 2434 億元，主要是營利事業所得稅、綜合所得稅及營業稅分別增加 2363 億元、725 億元及 170 億元，與證券交易稅及貨物稅分別減少 614 億元及 210 億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

在營業盈餘及事業收入、財產收入、規費及罰賠款等非稅課收入，累計實收數 2082 億元，預算達成率 57.3%，執行率 104.7%，較 110 年度同期增加 161 億元。

顏春蘭說明，主要是營業盈餘及事業收入與其他收入分別增加 144 億元及 26 億元，以及罰賠款收入減少 19 億元等增減互抵結果。

國庫署說明，由於歲入執行情況良好，除原編列年度舉債 440 億元未辦理舉借外，債務還本 960 億元已於 7 月全數執行。

顏春蘭表示，儘管前 7 個月歲入執行優於預期，惟考量疫情反覆、物價上漲壓力及主要國家升息等因素，對整體歲入執行增添不確定性，財政部國庫署將持續掌握各項情勢發展，審慎評估相關事件對歲入之影響適時因應。