金融建言白皮書保險業喊降稅 財政部態度保留

金融總會今 (27) 日開會，討論 111 年的金融建言白皮書，其中又以產壽險業提出的 3 大建言相對受矚目，包括：一、OIU 租稅優惠盼從目前的 10 年延長至 15 年，二、銀行保險業營業稅 5% 稅率落日期間改為 8 年，三、列舉扣除額增列商業長照險費用；對於業者降稅訴求，財政部態度則相對保留。

據悉，今年度的金融建言白皮書內容主要分為「提升金融市場發展」、「強化金融科技與資通安全」、「落實永續發展」與「法規面檢討」等四大面向共 27 項建言。

根據剛出爐的法規面建言，主要又以產、壽險業提出的三大建言相對吸睛，且三大建言都與稅制有關。

首先是國際保險業務分公司 (OIU) 租稅優惠，產壽險業務表示，考量 OIU 租稅優惠將在 2025 年 2 月 4 日屆期，業者呼籲，希望 OIU 可比照國際證券業務分公司 (OSU) 可免徵營業稅、營所稅、印花稅以及免予扣繳所得稅期限可從 10 年延長至 15 年。

第二，壽險業建議，為兼顧金融業的國際競爭力，呼籲保險業營業稅 5% 稅率適用期間能在今年底落日，之後再將營業稅率調降至 2%。

第三、因應超高齡社會來臨，為提高中高齡者補足長照保障誘因，壽險業再度呼籲財政部修正所得稅法，給予長照保單在申報年度所得稅時可享有列舉扣除額額度。

對於產壽險業提出的降稅相關建言，包括調降營業稅稅率至 2%，增加長照險列舉扣除額等，財政部則是態度保留。

其中 OIU 部分，財政部官員說，OIU 主管機關為金管會，至於租稅優惠是否調整，則需等到優惠屆期，再由主管機關評估實施效益、政策延續的必要性與合理性，而目前距離 OIU 屆期還有一段期間，預計最快要等 2024 年前才會討論。

至於金融業營業稅調降部分，官員說，金融業因較容易出現系統性風險，因此部分稅款會撥入金融業特別準備金，用於金融業，並非全部上繳國庫，何況條文設計也並無落日條款。

另外，長照險是否要增列列舉扣除額，財政部官員說，目前民眾申辦列舉保費扣除額，適用範圍就包含人壽保險中的長照險，同時也有長照特別扣除額，將來如有必要需要增列，也會審酌外界提案與意見審慎評估其可行性與必要性。