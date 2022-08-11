〈財報〉全球旅遊復甦強勁 最大飛機租賃商AerCap營收躍增

全球最大飛機租賃商 AerCap (AER-US) 表示，「所有主要地區」的航空旅遊強勁反彈，提振了第 2 季的營收，預測飛機製造商的供應鏈問題將支持未來幾年的租賃需求。

總部位於都柏林的 AerCap 表示，租賃金額受到本季俄羅斯飛機收入損失的負面影響，但乘客需求的回升導致整體現金回收水平更高，機隊利用率更高。

該公司當季營收成長 36% 至 16.7 億美元，略高於 Refinitiv 調查分析師預測的 16.5 億美元。

CEO 凱利 (Aengus Kelly) 在財報聲明中表示，「乘客需求的強勁，加上整體產業的供應限制，對租賃環境十分有利。」

AerCap 在給投資人的報告中表示，它認為供應鏈問題將在未來幾年繼續限制生產。這些問題從缺乏備用引擎產能到延長維護、維修和大修等等。

在西方宣布制裁迫使該公司取消與俄羅斯航空公司的合約後，數百架飛機遭俄羅斯沒收。但該公司目前仍控制全球半數以上的飛機機隊。

AerCap 上季提列 27 億美元的稅前損失，因為它確認其 100 多架仍滯留在俄羅斯的噴氣式飛機存在虧損，這是所有租賃公司中中最大的曝險缺口，占其機隊價值的 5%。

它在 3 月提交了 35 億美元的保險索賠，但周四 (11 日) 並未提供有關該過程的最新訊息，也沒有提供截至 5 月仍滯留在俄羅斯的 113 架飛機和 11 具引擎的最新消息。