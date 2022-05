美國旅遊代理業強化行銷 吸引飛機和酒店訂位

美國旅遊代理業者正對行銷投入巨資,以吸引更多人在其應用程式和官網上預訂航班和住宿,希望在即將到來的夏季充分利用疫情後的旅遊業榮景。

由於厭倦疫情的美國人對旅遊的空前需求,疫情期間最大受害者如 Airbnb Inc (ABNB-US)、Booking Holdings Inc (BKNG-US)、Expedia Group Inc (EXPE-US) 和 Tripadvisor (TRIP-US) 等公司正在迅速推動業績反轉。

根據非營利組織美國旅遊協會 (USTA) 4 月發布的數據,大約 6 成美國人計畫今年至少進行一次夏季旅行。

Bernstein 分析師克拉克 (Richard Clarke) 表示:「這可能是我們一生中最重要的夏天,沒有人會想錯過。」

根據市場研究公司 Insider Intelligence 的數據,今年美國旅遊業預計將花費 14.2% 或約 40 億美元的行銷預算用於數位廣告。

即使預計支出的增加會在短期內減少獲利,但由於旅遊需求只會飆升,因此未來幾年努力帶來的收益可能遠遠超過成本。

HotelPlanner CEO 亨切爾 (Tim Hentschel) 指出,「客戶已準備好為訂位支付高價。他們過去兩年存了不少錢,因此即使通貨膨脹,仍有夠多的客戶願意支付更高的價格來獲得旅遊的機會。」

根據 Adob​​e 的數位經濟指數,3 月美國國內航班機票價格環比上漲 15%,但這種上漲並未影響機位需求,代表美國人至少可以無視通膨飆升的影響。

旅遊公司也在全力以赴吸引度假者,並採取一切的措施,從美化官網到提供創新服務。

Airbnb 財務長史蒂芬森 (Dave Stephenson) 本月稍早表示,該公司正在增加「行銷資金」,但占營收的百分比將保持相對穩定。

該公司 11 日對其應用程式和官網進行改造,允許旅遊者無需輸入目的地即可瀏覽各項旅遊條件,將假期分配在 2 家酒店進行並著手訂房。

與此同時,Booking 表示,預計第 2 季行銷支出占其總訂房量的比例將略高於疫情前水平;而競爭對手 Expedia 預計將「全力用於旅遊復甦」。

行銷和廣告成本是大多數旅遊公司總支出中的一大部分,它們必須尋找更新和創新的方式來保持人們對其產品的興趣。

Booking 的行銷費用占其第 1 季總營運費用的 46% 左右;而 Expedia 的銷售和行銷支出占成本和費用近 60%。

Booking 財務長古爾登 (David Goulden) 本月稍早表示:「我們認為,今年正逢個旅遊市場正在復甦,真正融入行銷和商品推銷的機會可能是世代難見。」