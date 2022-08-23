〈貴金屬盤後〉對Fed升息恐懼 黃金連六黑 鈀金重挫7%

投資人預期美國聯準會 (Fed) 將繼續升息，在美元和美債殖利率上揚的打壓下，黃金期貨周一 (22 日) 連續第六個交易日收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 14.50 美元或 0.8%，報每盎司 1748.40 美元，是 7 月 27 日以來最低價。

黃金期貨已經連六日下跌，締造 7 月 6 日連七跌以來最長連跌走勢，上周五個交易日共跌掉 2.9%。

美元過去一周的反彈，不利貴金屬行情。ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.8% 至 108.975，接近上個月觸及的 20 年高點。

Sevens Report Research 公司分析師說：「假如美元和美債殖利率持續上升，黃金回測今年低點只是時間早晚的問題。」

美元升值，讓海外黃金買家買進成本變高，因而打壓價格。美債殖利率上揚，也對黃金這類不孳息的資產構成壓力。

投資人等待 Fed 主席鮑爾周五在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會的演說內容，美媒推敲，談話重點可能為抗通膨、經濟衰退和前景不明。

由於升息不利黃金等不孳息資產，道明證券商品策略師 Daniel Ghali 說，傑克森霍爾年會過後，金價可能跌破 1700 美元。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說：「市場對今年底的利率定價介於 3.50-3.75%，貴金屬將面臨的挑戰性情境不令人意外。」

上周五的數據顯示，截至 16 日為止一周，投機者減少在紐約商品交易所 (Comex) 的黃金和白銀淨多頭部位。

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨下跌 19 美分或 1%，報每盎司 18.878 美元，是連續第六日下跌，是 5 月初以來最長連跌。

9 月交割的銅期貨上漲 1 美分或約 0.4%，報每磅 3.6515 美元。

10 月交割的白金期貨下跌 20 美元或約 2.3%，收每盎司 868 美元。

9 月交割的鈀金期貨下跌 149.60 元或 7%，收每盎司 1981.80 美元，是一個多月以來最低價。

銅價本周第一個交易日收低，Sevens Report Research 表示，銅和能源一樣，都因為中國最近疲軟的經濟數據受到打壓。但美國一些樂觀的數據，使工業金屬的跌幅有限。

Sevens Report Research 分析師說：「銅價處於短期上升趨勢... 但我們將觀察 3.50 美元這個重要支撐，如果跌破此價位，將是不利的總經訊號。」

另一方面，鈀金周一重挫 7%，跌到逾一個月低點，反映美元升值對白金和鈀金的衝擊。