〈財報〉續推轉型計畫 派樂騰上季營收續降、虧損擴大

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 周四 (25 日) 公布財報，第 4 季財季虧損持續擴大，銷售額也下滑，派樂騰持續試圖透過削減成本和戰略轉變，以贏回投資人的青睞。派樂騰股價在周四盤前交易中下跌超過 10%。

截至 6 月 30 日當季，派樂騰的淨虧損從一年前的 3.132 億美元或每股 1.05 美元，擴大至 12.4 億美元或每股 3.68 美元。這也是派樂騰連續第 6 季虧損。該公司表示，目標 2023 財年下半年實現單季現金流盈虧平衡。

即使如此，派樂騰 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 表示，預計在可預見的未來，聯網健身市場仍將充滿挑戰，因為消費者對家用健身器材的需求已從疫情高點回落。

麥卡錫 2 月從派樂騰創始人佛利 (John Foley) 手中接任 CEO，該公司一直在尋求全面變革，包含提高會費、設備售價、解雇數千名員工、測試租賃選項、取消最後一英里的外送服務、以及將所有生產轉移給第三方。周三 (24 日) 還開始在美國亞馬遜官網上銷售其部分產品。

麥卡錫在給派樂騰股東的信中寫道：「反對者會認為第 4 季的財務業績是收入下降、毛利率為負值和經營虧損加劇的綜合。」「但我看到的是推動業務再起和長期韌性的重大進展。」

派樂騰並未提供 2023 財年財測，不過公司表示，第 1 季訂戶持平，營收在 6.25 億美元至 6.5 億美元之間。該公司仍有一線希望，上季高獲利率的訂閱收入占總銷售額超過一半。

派樂騰營收從一年前的 9.369 億美元下降 28% 至 6.787 億美元，低於 Refinitiv 分析師估計的 7.182 億美元。其中聯網健身收入下降 55%，至 2.956 億美元。

派樂騰的聯網健身毛利率是另一個慘淡的數字，為 -98.1%，而一年前為 11.7%。該公司表示，主要是外送物流費用偏高，港口和儲存成本增加，以及與 Tread+ 跑步機召回相關的費用。

派樂騰當季訂閱收入為 3.831 億美元，較上年增加 36%，占公司總銷售額的 56.4%。

派樂騰在最近一季結束時擁有 297 萬聯網健身訂戶，與上季基本持平，較一年前成長 27%。聯網健身訂戶是擁有派樂騰產品，且還支付月費以登入即時和點播健身課程。

不過，會員總數較上季減少約 14.3 萬人至 690 萬人。聯網健身用戶平均每月淨流失率從一年前的 0.73% 上升至 1.41%。