中保科與高雄二度攜手合作建置智慧城市應用

中保科 (9917-TW) 積極提高智慧城市應用業務比重，今 (25) 日在高雄舉辦成果發表會，展示「AI 智能車站」應用成果，這是中保科在智慧城市業務第二度與高雄攜手合作，將為輕軌量身訂作並創新建置 6 合 1 軌道智慧防護系統，落實「預警防範」和「路況管理」兩大目標，

目前高雄以 6 合 1 軌道智慧防護系統，爲輕軌行車安全把關，目前建置在夢時代、光榮碼頭、駁二大義建置。

中保科在 2020 年首度與高雄市政府合作智慧城市應用業務針對高雄交通、空汙、校園管理等問題，提出涵蓋 11 項應用技術整合之解決方案，堪稱全台最完整的智慧城市規畫。

中保科副董事長林建涵指出，第二度與高雄攜手合作智慧城市業務，主要針對高雄輕軌自 2016 年通車以來，在行車安全上所面臨到的現況情境，由中保科長期累積發展智慧城市應用方案的實戰經驗，整合出「軌道智慧防護系統」來解決各項痛點，透過縝密的防護系統來取代人力監控，達到即時資訊、警報推播、設備連動、統計分析等智慧化監控管理功能，經過 9 個月的規畫和佈建，現已完成相關的驗證。

中保科致力提高智慧城市應用業務營收比重，從公司提出的營收調整方向來看，去年智慧城市占集團營收約 21%，仍落後系統保全業務的 40%，未來幾年集團營收每年將維持成長 3-5%，預估到 2025 年智慧城市業務營收將占第一，達 35%，超越系統保全 30%。