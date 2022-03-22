〈智慧城市展〉中保科全面布局智慧建築能源管理系統市場

全球最大智慧城市展 22 日開幕 ，中保科技 (9917-TW) 以「智慧物聯 AIOT 永續領航」為主題，展現在物聯網科技的共 60 多項應用，並由副董事長林建涵與台北市副市長黃珊珊，暢談城市願景；林建涵也宣布，集團將透過旗下星生方案全面布局智慧能源市場，搶攻能源管理平台商機。

林建涵指出，為了積極響應全球推動「淨零碳排」，中保科不僅率先響應綠色供應採購，今年更將透過旗下星生方案全面布局智慧能源市場，搶攻能源管理平台商機，不僅幫地球盡一份心力，也希望在缺電危機下，提供客戶安心的解決方案。

林建涵強調，面對台灣缺電問題，中保科技身為智慧建築的守護者也是領航者，是最直接，也最快速可以知道客戶的痛點，從現有平台切入提供客戶能源管理系統，尤其從社區、產業園區、商辦大樓等，中保科都可以幫客戶的建築物打造智慧建築能源管理系統 (BEMS) 平台。

目前這套系統就是由中保科技轉投資的「星生方案」所開發整合的 Energy Intelligence 4.0 系統。林建涵說，相較過去一般不斷電系統只能單向供電，我們這一套平台，讓大樓的電網變聰明，把創能、儲能、視為整體的能源管理系統，讓建築儘量作到自給自足、減少對電網的依賴，站在企業、園區廠辦、商場角度，免於因缺電或跳電所造成的衝擊。

另外，針對社區的能源管理，中保科也積極布局。林建涵說電動車輛普及，社區充電需求日增，中保科技結合星生方案，提供社區解決方案。包含家用充電樁座規劃設置與管理、整合發展社區的車輛安全充電系統，提供智慧、可靠、高能效、24 小時管顧的全方位智慧能源管理服務。